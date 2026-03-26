La NBA aprueba explorar su expansión a Seattle y Las Vegas: cómo funciona y qué significa para el resto de equipos

La NBA no para de crecer y aspira a seguir haciéndolo en el futuro. Este miércoles, la junta de gobierno formada por los propietarios de las franquicias ha aprobado iniciar la exploración hacia la expansión a las ciudades de Seattle y Las Vegas, “dos mercados con una larga trayectoria de apoyo al baloncesto de la NBA”, según declaró el comisionado Adam Silver.

“Esperamos dar este siguiente paso y entablar conversaciones con las partes interesadas”. A partir de ahora, la liga empezará a estudiar las ofertas que reciba, valoradas entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, con la mirada para el debut puesta en la temporada 2028-29.

Pronto podría llegar a Europa, y en Estados Unidos cada vez está más cerca de ser una realidad. Todavía falta para que sea oficial, pero en la última votación se dio un paso de gigante para que la NBA pase a tener 32 equipos. Aunque Silver fuera prudente en sus declaraciones posteriores a la reunión de propietarios, puntualizando que “existe la posibilidad de que la expansión no se produzca”, la NBA ya ha contratado al banco de inversión PJT Partners como "asesor estratégico para evaluar los mercados potenciales, los grupos propietarios, la infraestructura de los estadios y las implicaciones económicas más amplias de la expansión."

Antecedentes geográficos

Varias ciudades de Estados Unidos y Canadá optaban con recibir a un nuevo equipo, pero finalmente serán Seattle y Las Vegas. Otros opositores como Nashville, Vancouver o Ciudad de México quedaron descartados por el simple hecho de no estar a la altura de sus dos rivales. La ciudad del estado de Washington tiene una larga historia con la NBA, pues ya fue hogar de los Supersonics entre 1967 y 2008 antes de trasladarse a Oklahoma City para asumir el nombre de los Thunder. Para la 'Sin City', del estado de Nevada, sería su debut en la liga de baloncesto masculina, pero no femenina, pues ya acogió a las Aces en 2018.

Juan Carlos Navarro en un partido contra los Supersonics de Seattle, 2008. / MIKE BROWN / EFE

La última vez que la NBA se expandió para añadir una nueva franquicia a su competición fue en 2004 con los Charlotte Bobcats, ahora Hornets. En 1995, la liga había abierto sus puertas a Canadá por primera vez con la creación de los Toronto Raptors (campeones en 2019) y los Vancouver Grizzlies, que desde 2001 habitan en Memphis, Tennessee.

Desde su fundación en 1946, la NBA ha crecido desde sus 11 equipos originales hasta su formato actual de 30 equipos, pasando por varias épocas de expansión importantes y una fusión clave de la liga en 1976 con la ABA: Denver Nuggets, Indiana Pacers, New York Nets y San Antonio Spurs pasaron a competir en la NBA.

Consecuencias inmediatas

Son varias las consecuencias de esta futura expansión, pero ninguna será más radical que la reorganización de la liga. Tanto Seattle como Las Vegas formarían parte de la Conferencia Oeste por su posición geográfica, obligando el desplazamiento formal de una franquicia ya existente al otro lado del país, con el objetivo de que haya 16 equipos en ambas conferencias. El principal candidato a mudarse son los Minnesota Timberwolves, cuyo rival más cercano en el Oeste está a más de mil kilómetros de distancia, un rango que incluye hasta seis franquicias del Este. New Orleans Pelicans y Memphis Grizzlies serían las dos alternativas, pues se encuentran todavía más cerca del Océano Atlántico que Minneapolis, pero al mismo tiempo están más cerca que los Timberwolves de sus rivales en Texas.

Juancho y Willy Hernangómez con Ricky Rubio en un partido entre Minnesota Timberwolves y New Orleans Pelicans. / KEREM YUCEL / EFE

Otro de los movimientos que supondrá la incorporación de dos nuevas franquicias consiste en los propios jugadores. Para conformar sus plantillas iniciales, Seattle y Las Vegas participarían en un draft de expansión en el que seleccionarían a jugadores liberados por las otras franquicias ya existentes. Cada una de ellas podría proteger hasta ocho jugadores con contrato para no perderlos.

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Como es evidente, los dos debutantes también formarían parte del draft habitual de cada año para incorporar a jugadores jóvenes. Vancouver y Toronto ejercieron su pick en sexto y séptimo lugar en 1995, mientras que Charlotte fue cuarto en 2004.