El peligro acecha... en Noia

El Compostela sigue en busca de su objetivo. El conjunto santiagués realizará en esta ocasión un desplazamiento corto para jugar en Noia este sábado, a las seis y media de la tarde. Y lo hará con las mismas bajas que registró la semana pasada. Goris y Baña son los lesionados de más larga duración de la plantilla blanquiazul y como señala su técnico Secho Martínez «en principio, a falta de un entrenamiento, el resto está OK para poder jugar en Noia».

A pesar de que pueda parecer un enfrentamiento sencillo de solventar, ya que el Noia ocupa la penúltima posición y es uno de los equipos que marca menos goles y por contra el segundo que más encaja, Secho tiene claro que «es un rival muy competitivo porque sus resultados siempre han sido ajustados. Anteriormente con Alberto y ahora con Luis sigue siendo un equipo muy competitivo. Evidentemente hay algunos matices aunque ya anteriormente eran bastante versátiles a la hora de realizar sus planteamientos. Si Luis sigue un poco en la última dinámica, está haciendo a veces estructuras de 5-2-3, 3-2-5, está yendo por los partidos de tú a tú, compitiendo todas las áreas de rendimiento, cuando tiene que ir a apretar arriba va a apretar arriba, cuando tiene que juntarse se junta, también le gusta disponer de la pelota a veces. Espero un partido en esa línea».

Después de distanciarse del segundo clasificado en diez puntos, en pocas jornadas esa diferencia se diluyó del todo lo que provoca un cierto estado de nerviosismo en la afición. El entrenador de la esedé considera que «es posible, pero los nervios de fuera no es algo que podamos controlar, podemos entender muchas cosas, pero nosotros ahí no podemos ir. A lo que ha pasado ya no le podemos dar la vuelta. La verdad es que ha sucedido de manera más o menos rápida en el tiempo. Habría que pararse, explicar, pero creo que no es el momento. Eso será al final, que es cuando se tienen que hacer las evaluaciones finales. Creo que el equipo sabe. Tenemos el mismo objetivo, estamos peleando por él. Evidentemente el margen de errores es mínimo. Tenemos ocho partidos, ocho jornadas para competir, para ser inteligentes y saber que esto es fútbol, que esto es deporte y lo que vamos a hacer es competir lo mejor posible cada partido y si antes poníamos el foco en el siguiente partido, ahora todavía más».

El tecnico compostelanista no achaca los resultados a la suerte y es consciente de que «el equipo tuvo una racha de resultados en donde nos acortaron. No solo nos acortaron porque nosotros hemos fallado, sino porque ellos también han conseguido una racha de puntos muy importante. Eso también hay que tenerlo en cuenta y saber valorar lo que ha hecho el rival. Yo creo que el equipo ahora mismo está compitiendo bien. Lo dije el otro día y lo sigo pensando, creo que nos viene bien competir. Ningún partido ha sido fácil, ni antes ni ahora. Pero bueno, venimos de esta semana que nos dolió un poco el partido contra el Villalbés, pero veníamos de dos victorias y creo que el equipo empujó e hizo méritos para ganar. Ya que sea un partido más brillante, menos brillante, ahí ya no entro. Son valoraciones externas. Yo tengo la mía y creo que el equipo compitió muy bien el domingo. Un poco lo que buscamos es todo aquello que podamos controlar, prepararlo mejor para el mejor posible partido contra el Noia y nosotros somos conscientes de que todos los partidos son difíciles y que van a ser difíciles para todo el mundo».

Puede parecer que el equipo santiagués tiene la pólvora mojada tras no marcar en su último compromiso en San Lázaro ante el Racing Villalbés que finalizó con empate sin goles, pero Secho cree que no hay motivos para preocuparse. «Siempre queremos hacer goles. Además tenemos que ir por ahí, mirar la portería, buscarla. Pero creo que el equipo hizo situaciones para poder marcar, pero situaciones bastante claras. Yo creo que dos, tres situaciones muy, muy francas y muchas, muchas aproximaciones. Entonces, seguir insistiendo, seguir mejorando, cogiendo confianza, pero no, por el domingo no me preocupa que el equipo no haya marcado».

El entrenador del conjunto santiagués no piensa en cambiar mucho el equipo para el partido de Noia. «Vamos viendo. Un poco con lo que nos hemos ido moviendo hay varias variantes, ciertas variantes. Tampoco se trata ahora de mover o implementar muchas más cosas porque creo que no es el momento, pero creo que estamos seguros con lo que estamos haciendo últimamente y por ahí vamos. Porque así como hemos dicho que el que el domingo no metimos, pero también llevamos tres partidos con la puerta a cero».

Secho Martínez reconoce que ya antes de comenzar la temporada el Compostela y el Arosa partñian entre los favoritos. «Veo un poco el potencial que tienen los equipos y el Arosa era uno de los llamados a estar ahí. A partir de ahí ya no pienso, solo pienso en entrenar a nuestro equipo, en nuestro equipo, en mejorarlo, en competir y ya quien sea el rival lo va marcar la competición, eso ya no está en nuestro control. Efectivamente es uno de los equipos potentes de la categoría».

Precisamente este domingo el Arosa se mide a otro de los gallitos de la categoría, el Somozas, que es el tercer clasificado, pero Secho no quiere pensar en lo que pueda suceder en A Lomba «porque no tengo el control sobre ello. Toda la ayuda es bienvenida. No tengo necesidad incluso de ir a verlo porque creo que tenemos un conocimiento de ambos equipos bastante profundo, con lo cual lo que me preocupa y me ocupa es el Noia y es nuestro propio equipo y tratar de ser competitivos y sacar el mayor número de partidos adelante».