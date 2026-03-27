Epi y un posible fichaje tras la lesión de Speight: “Héctor no habrá dormido”

Nuevo fin de semana de partido para el Monbus Obradoiro y nueva rueda de prensa de Diego Epifanio, técnico picheleiro, antes de medirse al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma (domingo a las 18.00 horas). En la misma ha hablado de la nueva lesión de Micah Speight, sin hacer muchos comentarios sobre el mercado de fichajes, pero dejando claro que Héctor Galán, director general del club, está poniendo todos sus esfuerzos en valorar opciones.

“Siempre que se lesiona alguien es malo para los grupos. Vamos a ver lo que los médicos nos dicen exactamente, los plazos que tenemos de recuperación, y, a partir de ahí, me imagino que el grupo tendrá que tomar las decisiones que se consideren oportunas viendo los escenarios que se nos pueden abrir. Lo primero es esperar que se recupere cuanto antes. Lo segundo, buscar las soluciones más inmediatas. Estamos hablando de que para nosotros Micah es un jugador muy importante, pero que en los últimos cinco partidos no ha jugado. Creo que Sergi (Quintela) ha hecho un grandísimo trabajo. Entonces, a seguir la misma línea de las últimas semanas, intentando encontrar las soluciones con los jugadores que tenemos”, apreciaba.

De hecho, relacionó su última actuación y esta baja de un hombre que ya venía de atravesar otra lesión: “El otro día, es verdad que perdimos muchos balones y es una cosa que vamos a ver si podemos trabajar. No es solo responsabilidad de los bases. Sabemos un poco cuál es la forma de jugar que queremos, la forma en que entrenamos y es evidente que, cuando tienes jugadores que desempeñan esa posición más fácil, como puede ser Léo (Westermann) o Micah, pues el equipo está más a gusto. Pero también es verdad que con Sergi hemos conseguido otras grandes cosas, como la presión al balón o la salida al contraataque. Ha hecho un esfuerzo brutal por entender lo que necesitaba el equipo para que pudiésemos jugar de la manera que queremos. Su toma de decisión está siendo muy buena”.

“Ahora mismo hay que ir a Palma, tristemente sin Micah, y todos teníamos en la cabeza que en este partido reaparecía Micah. Por la noche hablé con él y le dije que a veces la vida o el negocio, este trabajo, te da estos palos. Este año esperemos que no lo recuerde por esto, sino que lo recuerde por el nacimiento de su primer hijo. Entonces, pues a veces hay que afrontar las situaciones como vienen. Que se recupere cuanto antes, porque nosotros no sabemos cuánto nos va a durar la liga y los demás, pues nada, Sergi tendrá que seguir haciendo el magnífico trabajo que está haciendo y Alonso (Grela) tendrá que estar preparado para cuando le toque. Los demás compañeros tienen que ayudar a Sergi, Alonso y Léo”, seguía.

Al ser preguntado por el mercado, dejó claro que “vamos a valorarlo”. “Esto pasó ayer a las ocho y dieciséis de la tarde y me enteré después de todos los protocolos. Los servicios médicos se han movido muy rápido para hacer la prueba lo más rápido posible, para que nos den un diagnóstico y a partir de ahí sabercuánto es el plazo. Ahora habrá que valorar cuáles son las circunstancias futuras del club, cuánto tiempo nos queda de competición y hay que valorar si incorporamos a alguien, cuál es el siguiente paso que va a dar el club. Porque tendríamos que dar de baja médica a Micah, incorporar a un nuevo jugador y, en el supuesto escenario de que venga Micah, valorar. Entonces, como comprenderéis, creo que Héctor no habrá dormido hoy desde que conversé la última vez con él, ayer a las once y media de la noche. Ahora se están dando todos los pasos para conocer cuáles pueden ser las circunstancias y cuáles pueden ser los pasos que da el club. Pero no soy yo la persona que os tiene que comunicar nada”, analizaba.

Otro jugador ‘tocado’, en la misma posición, será Westermann, que se dio un golpe en la mano y acudió a entrenar con un vendaje, pero reconoció que sí viajará aunque “desafortunadamente, sí se dio un golpe, pero no reviste la gravedad de lo de Micah”.

Léo Westermann manejando el balón / Jesús Prieto

Sobre la destitución Pablo Cano, hasta ahora técnico del Fibwi, Epi quiso ante todo felicitarlo a él y “al propio club por lo que han conseguido juntos, un ascenso y ser catalogado como equipo revelación, posiblemente, de la primera vuelta”. “No sé los números que tendrán ellos, pero creo que han hecho una muy buena temporada y creo que para el objetivo de salvarse, si es el que tenían, más o menos Pablo lo ha encaminado”, comentaba.

También aprovechó lo sucedido para explicar lo que, a su juicio, deben comprender otros: “No sé lo que ha pasado allí. Pero sí es verdad que está bien que así la gente pueda entender un poco que, a veces, en los entornos, cuando acaba un partido, lo mejor es no hablar con el entrenador. Porque en los entornos se hacen su película, hablan con sus amigos, con sus compañeros de al lado, con sus cosas, sus ideas, bajan y vomitan. Y el entrenador también tiene que vomitar porque... bueno, quizás sería bueno para todos que aprendiésemos que después de un partido es mejor bajar la persiana, que cada uno haga su análisis desde la distancia y luego tomar las decisiones en frío, que es cuando mejor se toman”.

“Volviendo a lo que afecta al Obradoiro, el tema del cambio de entrenador, siempre que hay un cambio, que nosotros tuvimos que enfrentarnos a Cartagena con esa circunstancia, aunque es verdad que tenía más tiempo, pues cambiaron muchas cosas. Te enfrentas a dos cosas, una que es el chip mental que tengan ellos, que no sabemos cómo les va afectar el cambio del entrenador. Y otra es todo lo que tiene que ver con la táctica y preparación de partido. Nosotros hemos preparado o estamos preparando el partido con lo que tenemos, la información de cómo estaban jugando hasta ahora con Pablo”, argumentaba.

Por otro lado, señaló a uno de los jugadores rivales: “Para ellos (Lucas) Capalvo es un jugador muy importante, que está jugando muy bien, tiene mucho ritmo, pisa mucho la pintura y es capaz de generar muy buenos tiros para sus compañeros. Sí que es una de las claves, pero no diría que es solo esa. Quiero decir que por él empieza un poco el motor y las cosas ofensivamente peligrosas que tienen ellos. Pero tienen jugadores como (Brian) Vázquez, como (Juan) Bocca o como (Osvaldas) Matulionis, que les dan muchas cosas que, a veces, no salen en la estadística. Sus grandes están haciendo muy buena temporada”.

Por último, habló de Goran Huskic, quien se marcó el cierre de temporada: “El planteamiento que se hizo en una lesión de ls del tipo de Goran, primero es que pueda volver a jugar a baloncesto. Eso se va a conseguir seguro. Es una lesión que se produce en la primera jornada de liga, con lo cual tienes muchos meses. Normalmente, siempre se habla, de lesiones así, de entre ocho y diez meses. Lo que sí que puedo decir es que él está muy contento, es optimista. Los servicios médicos están muy contentos con cómo está trabajando, pero aún no ha entrado en pista. Está todo supervisado por los servicios médicos, los adaptadores, por los fisios, pero aún no. Ahora mismo no vamos a ponerle una losa encima de ponerle una fecha”.