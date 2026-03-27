Obradoiro: nueva lesión de Speight y silencio sobre el mercado
En un escueto comunicado, el club señala que será baja durante "las próximas semanas"
La mala fortuna con las lesiones del Monbus Obradoiro no cesa. Micah Speight, que apuntaba a un posible regreso, acaba de sufrir una fractura en el cuarto metacarpiano de la mano izquierda. En el comunicado señalan que la baja será durante "las próximas semanas, quedando pendiente de evolución".
En caso de una evolución positiva, un mes podría ser suficiente, aunque podría extenderse al doble o el triple. Ante esta baja, el Obradoiro podría acudir al mercado ante los exigentes compromisos que le esperan. Desde el club se han negado a responder si se plantean realizar fichajes.
Así comunicó el club la lesión: "En el entrenamiento celebrado en el día de ayer, el jugador Micah Speight sufrió un traumatismo en la mano izquierda que, tras las pruebas médicas realizadas, ha derivado en una fractura en el cuarto metacarpiano.
El jugador permanecerá de baja durante las próximas semanas, quedando pendiente de evolución para determinar su regreso a la dinámica del equipo. Desde el club se le desea una pronta recuperación".
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