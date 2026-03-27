Paula Badosa: “Siento que me han arrebatado algo sin poder controlarlo”

Paula Badosa (28) sabe bien lo que es tener que levantarse una y otra vez para seguir en busca de su gran sueño en el tenis. Las lesiones han vuelto a frustrarle en este inicio de 2026, donde se ha visto relegada a caer lejos del Top 100. Pese a ello, la tenista española sigue ilusionada en poder volver donde maravilló al mundo con la ilusión de volver a codearse con las mejores raquetas del mundo.

¿Qué sensaciones te deja este último mes compitiendo en Indian Wells, Austin y Miami?

Ha sido un mes de muchas sensaciones y emociones. Ha habido partidos que han ido mejor y otros peores, y creo que también me está costando un poco la vuelta después de la lesión, sobre todo volver a confiar plenamente en mi cuerpo.

A raíz de eso estoy cambiando cosas en mi juego que antes no hacía tanto, como acortar más los puntos, y eso genera una especie de dinámica que a veces es difícil de gestionar.

Pero también me quedo con la parte positiva: el cuerpo ha respondido bastante bien, mejor de lo que esperaba a principio de año. Viendo eso, ahora quiero volver a sentar bien mis bases y, poco a poco, intentar recuperar mi identidad como jugadora en pista.

Has optado por jugar en Austin entre Indian Wells y Miami. ¿Cómo afrontas competir en torneos de menor categoría y qué valor tienen para ti ahora?

Lo afronto como un torneo más. No me supone ningún problema jugar torneos de menor nivel ni me siento mejor o peor por ello. Al final me dedico a jugar al tenis, que es mi pasión. Es verdad que te hace más ilusión jugar los torneos en los que he estado los últimos años, pero hay situaciones que no puedo controlar, como una lesión que te baja el ranking.

No tengo ese ego de no querer jugar estos torneos. Entiendo que forma parte del proceso y me lo tomo como un reto. Incluso me ha servido para volver un poco a mis inicios, a recordar de dónde vengo y a darme cuenta de muchas cosas. Si tengo que pasar por ahí para volver al nivel en el que estaba hace seis o siete meses, lo haré sin problema.

Empieza ahora la gira de tierra. ¿Cuáles son tus objetivos en este momento de la temporada?

Mi objetivo principal es poder jugar muchos partidos seguidos y despertarme sintiendo que el cuerpo responde. En Austin eso ya fue una señal positiva. No estoy igual que hace uno o dos años, ahora necesito más cuidados, tengo dolores y necesito hacer tratamientos antes de competir, pero lo importante es que puedo jugar.

En tierra quiero eso: sumar partidos, volver a sentirme yo y que, a partir de ahí, todo se vaya viendo más claro. También me gustaría ir subiendo ranking para poder acceder a los torneos y rivales que quiero. Es una gira que me gusta mucho y quiero aprovecharla para coger ritmo y sensaciones.

El calendario es muy exigente. ¿Crees que el público es consciente del desgaste físico y mental?

No del todo. La gente que está dentro del circuito sí lo entiende más, pero desde fuera no se percibe tanto. Se espera que rindas cada semana, pero no se tiene en cuenta que estás constantemente cambiando de ciudad, de condiciones, de pelotas… y que tu estado mental también influye mucho.

Puedes venir de muchos partidos, estar cansada o no encontrarte bien. Hay muchísimos factores que influyen y hacen que el desgaste sea muy grande. Es un deporte muy intenso y creo que eso no siempre se valora.

El día que deje de creer en mí, no voy a seguir jugando Paula Badosa

Has demostrado que puedes competir con las mejores. ¿Sigues marcándote ese techo o ahora lo analizas de otra forma?

Sigue siendo ese, aunque me lo preguntas en un momento complicado. No lo estoy pasando bien, porque hace seis o siete meses estaba entre las diez mejores del mundo y me costó mucho llegar ahí, viniendo además de una lesión larga. Ahora siento que he perdido eso sin poder controlarlo. No es una cuestión de ajustar detalles jugando, es algo diferente, y eso hace que volver sea una montaña grande.

Aun así, sigo teniendo fe en mí. He sido número dos del mundo, me he caído y me he vuelto a levantar. Tengo evidencias de que soy capaz. Por eso sigo aquí, compitiendo incluso en torneos donde luchas por pocos puntos cuando tu objetivo es mucho mayor. El día que deje de creer en mí, no seguiré jugando.

¿Has trabajado mentalmente para asumir este tipo de retos?

Sí, mucho. No es fácil pasar de jugar rondas importantes en Grand Slam a primeras rondas en torneos menores. Mentalmente, es complicado, pero lo estoy trabajando cada día, intentando gestionar mejor estos momentos. El tenis te lleva constantemente al límite y es algo en lo que tienes que estar preparado.

Es un proceso con altibajos, pero forma parte del deporte y sigo trabajando en ello.

También hablaste de cambios en tu entorno. ¿Qué impacto han tenido?

Ha sido importante. En la vida hay etapas y personas que forman parte de momentos concretos. Sentía que necesitaba un cambio y lo hice. A nivel personal estoy bien, aunque el proceso no es sencillo porque es como ordenar un puzzle.

Ahora siento que tengo un entorno sano, que quiere lo mejor para mí como persona, y eso es fundamental, especialmente en un deporte tan individual como el tenis.

Con 18 años habría necesitado leer cosas como las que ahora comparto Paula Badosa

Paula Badosa usa las redes constantemente / @paulabadosa

Eres muy activa en redes sociales. ¿Te ayudan? ¿Qué papel juegan para ti?

Sí y no. Me ayudan porque tengo una voz y me gusta compartir lo que siento. Aunque a veces dude antes de publicar, sé que si puedo ayudar aunque sea a una persona, ya merece la pena. Yo con 17 o 18 años habría agradecido leer cosas así de otros deportistas.

Pero también hay una parte negativa: hay muchas opiniones y muchas veces son negativas, y eso duele porque no se sabe por lo que está pasando cada atleta. Aun así, sigo utilizándolas como una herramienta para expresarme y ayudar desde mi experiencia.

Se habla de cambios en el tenis como la entrada de Arabia Saudí. ¿Cómo ves esta 'revolución' que está por llegar?

Todo lo que sea invertir y hacer crecer el deporte me parece positivo. El tenis va a mantener su esencia, tiene unos estándares ya muy puestos y no se va a cambiar.

Pero añadir estas cosas y más como estamos, como es la generación de ahora, que lo quiere todo muy rápido, que quiere todo aún más grande y más show y más de esto… pienso que tener toda esta gente que invierta en el tenis y en hacerlo aún crecer más siempre me parece muy positivo, pero en el tenis o en cualquier deporte.

Sobre los cinco sets en Grand Slam en el tenis femenino. ¿Cuál es tu postura?

Creo que estamos preparadas físicamente, pero es un tema complejo. La recuperación no es igual en mujeres y hay factores hormonales que no se tienen en cuenta. Es algo de lo que no se habla mucho, pero influye.

¿Podríamos hacerlo? Sí. Pero no es tan simple. ¿Estoy a favor? Sí y no. Por poder sí que podríamos, pero luego entran muchas cosas en el mundo de las mujeres que es complicado y, por mucho que digan que lo vamos a hacer y yo estoy abierta a esto, luego se tendría que ver porque habría aún más lesiones.

El calendario ya es muy exigente y hay muchos matices detrás que no se ven cuando solo se habla del formato.

¿Cuánto te ayuda, en un momento como este, sentir el apoyo de algunas jugadoras del circuito como Sabalenka?

Mucho. Es una jugadora que vive lo mismo que yo y a la que admiro. Además, es la mejor del mundo ahora mismo. Que alguien así reconozca tus cualidades y te apoye en momentos difíciles es algo muy especial y te da mucha confianza.

El tenis femenino es uno de los deportes con menor brecha salarial, pero aún queda camino por recorrer. Desde tu perspectiva, ¿qué falta para lograr igualdad real?

Estoy muy contenta de dónde hemos llegado. Al final es el deporte que más genera a nivel femenino. Yo siempre he opinado mucho que cada uno merece ganar lo que genera, y por eso pienso que el tenis femenino se ve mucho, se sigue mucho y se genera ya muchísimo. Que en otros torneos se gana menos comparado con un hombre, en un 250 o en un 500, sí, pero es que también generamos menos. Siento mucho decir esto, pero es la realidad.

Igual que en otras cosas, en el mundo de la moda la mujer genera más y el hombre menos. En el deporte, desgraciadamente, es así. Estamos muy, muy cerca, sí. Y creo que en eso yo soy una persona que intenta siempre ver lo positivo de todo. En vez de ver “nos falta esto”, veo “tenemos esto”.

Poco a poco también se está consiguiendo eso gracias a tener muchas jugadoras mediáticas, muchas jugadoras que generan, que el tenis cada vez es más vistoso en el femenino y creo que va creciendo. Pero por ahora, yo soy muy de la opinión de que cada uno es lo que genera en su faceta de lo que trabaja.

Y en este sentido, ¿qué importancia tiene el apoyo de empresas como Iberdrola?

Yo estoy muy agradecida, pero ya no de ahora. Desde el momento en que empecé con ellos y todo el apoyo que dan a las mujeres y la visibilidad que dan a todos los deportes en mi país, la verdad que es increíble. Siempre lo dije y lo he dicho en su momento. Y cuando tuve que elegir estar con ellos, me lo demostraron.

Y ya no es eso, es que con Iberdrola he estado en lo más arriba y he tenido un apoyo increíble, pero también he estado lesionada mucho tiempo y en lo más abajo, y el apoyo ha seguido siempre igual. Para mí eso demuestra que al final no es un sponsor y ya está. Son una familia que te apoya de verdad en todos tus momentos. Y eso se valora mucho.

Paula Badosa / IBERDROLA

¿Un objetivo que tengas a corto y a largo plazo?

A corto plazo, que el cuerpo responda y poder jugar los máximos partidos posibles para volver a sentir esa Paula en pista, porque necesito horas ahí.

Y a largo, pues volver a llegar donde estaba, entre las mejores del mundo, volver a disfrutar de este deporte porque sinceramente yo es donde disfruto, estando en esas posiciones, la verdad.

¿Qué mensaje le darías a la Paula de hace un año?

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Que valore más el momento. Ahora que lo veo con un poquito más de perspectiva, pues valorar las pequeñas cosas. Todo iba muy rápido y no era consciente de lo que había conseguido. Ahora intentaría disfrutar más del día a día y no vivirlo todo con tanta presión, sino valorando también lo que ya había construido.