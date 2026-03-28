El Compostela busca afianzarse en el liderato ante un Noia que necesita puntuar para seguir en la categoría

El Compostela realiza este sábado el desplazamiento más corto de la temporada. En apenas media hora ya estará en las puertas del campo Julio Mato para enfrentarse al Noia en un encuentro cuyo pitido inicial sonará a las 18.30 horas.

Es un encuentro especial para ambos conjuntos ya que los santiagueses quieren seguir sumando de tres en tres para no abandonar el liderato y sembrar alguna dosis de presión en el vestuario del Arosa que este domingo recibe al Somozas en un choque entrre segundo y tercer clasificado. Además, una victoria ayudaría a olvidar cuanto antes el empate sin goles ante el Racing Villalbés de la pasada jornada.

Por su parte, el Noia necesita puntuar ya que su futuro en la categoría está seriamente comprometido cuando a falta de ocho jornadas ocupa la penúltima posición a seis puntos de los lugares que firman la salvación.

Pese a la diferencia que se puede presumir entre ambos equipos por la posición que ocupan en la tabla, la realidad es que el Noia compite cada partido y siempre le pone las cosas muy difíciles al rival. La falta de suerte en algunas ocasiones y despistes puntuales en otras le ocasionaron dolorosas derrotas.

El defensa Paco, nacido hace 36 años en A Baña, y el delantero guineano José Kanté, con 35 años, son los más veteranos de una plantilla en la que abunda la juventud. Los problemas en ataque del Noia son evidentes ya que solo logró marcar 18 goles en las 26 jornadas disputadas, de los que cinco fueron obra de Constenla, jugador que visitó la camiseta del Compostela, y tres del rianxeiro Piñeiro.

Por contra, el Noia es el segundo equipo más goleado del grupo, con 42 tantos encajados, y al que solo supera en esta estadística el colista Barbadás que recibió 46 goles.

Pero una cosa son los números y otra lo que sucede sobre el césped. El Noia está obligado a puntuar si quiere conservar la categoría y esta circunstancia debe alertar a al Compostela cuyo técnico, Secho Martínez, ya advirtió de que no hay ningún partido fácil y que su rival de esta tarde, a su juicio sabe competir muy bien y tratará de poner a los jugadores de la esedé en dificultades.