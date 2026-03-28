Un Compostela que merece más 'pincha' en Noia y le pone el liderato en bandeja al Arosa

El año 2026 se le está atragantando al Compostela. ¡Y de qué manera! Después de una primera vuelta brillante en la que no conoció la derrota y llegó a distanciarse del segundo clasificado en diez puntos, el equipo santiagués perdió su efectividad. De los doce encuentros disputados desde enero perdió tres ante Barco (2-0), Silva (2-1) y Lugo B (1-0) y empató con el Boiro (2-2) en San Lázaro, en Cambados (0-0), ante el Racing Villalbés (0-0) en el Vero Boquete y ahora en Noia (1-1), en la que es la última decepción agravada por la frustración de no poder superar al penúltimo clasificado.

Los goles llegaron por medio de dos penaltis. Después de adelantarse en el marcador en el minuto 81 y posteriormente sufrir la expulsión de Maceira los blanquiazules encajaron el tanto de la igualada ya bien avanzado el descuento, en el minuto 97, y sin tiempo para reaccionar. Este empate puede desbancar a la esedé del liderato siempre y cuando en el encuentro de este domingo en A Lomba el Arosa derrote al Somozas.

El encuentro empezó con un Compostela que quiso imponer su jerarquía de lider desde los primeros compases ante un Noia necesitado de puntos y situado en la zona baja de la clasificación. Los visitantes asumieron el mando del partido desde el inicio, adueñándose de la posesión del balón y marcando el ritmo del juego.El conjunto local, consciente del potencial de su rival, optó por replegarse en su propio campo, juntando líneas y tratando de cerrar espacios para frenar las acometidas del equipo santiagués.

Sin embargo, la presión y el empuje del Compostela obligaron al Noia a vivir muchos minutos cerca de su área. La primera ocasión no tardó en llegar. Apenas corría el minuto 4 cuando una rápida transición ofensiva del Compostela, conducida por Armental, terminó con un pase hacia Rosón. El centrocampista probó suerte con un potente disparo desde fuera del área, aunque el balón salió centrado y fue detenido sin problemas por Brais Vázquez.

Ese aviso inicial marcó la tendencia de la primera mitad, con un bloque santiagués dominador, moviendo el balón de lado a lado y buscando fisuras en la ordenada defensa local. Los de Secho Martínez mostraron un buen posicionamiento táctico, controlando el tempo del encuentro y evitando que el Noia pudiera desplegar su juego.

El conjunto local se mostró sólido en campo propio, aunque con serias dificultades para salir al contraataque y generar peligro sobre la portería defendida por Álex Cobo.Con el paso de los minutos, el partido ganó en intensidad, con disputas constantes en el centro del campo y un alto nivel de exigencia física.

El Compostela seguía llevando la iniciativa, pero le faltaba precisión en los últimos metros para traducir su dominio en ocasiones claras.Una de las oportunidades más peligrosas llegó al filo de la media hora, en una acción a balón parado. Parapar ejecutó una falta directa con gran intención, y el balón se marchó rozando el larguero, arrancando los murmullos de la grada y confirmando que el gol visitante estaba cerca.

El Noia, por su parte, apenas logró inquietar a la zaga compostelana. Sus intentos ofensivos fueron escasos y, en la mayoría de los casos, bien neutralizados por una defensa visitante que se mostró segura y sin fisuras.

En los últimos minutos del primer tiempo, el Compostela mantuvo su dominio territorial, aunque sin lograr romper la igualdad en el marcador. El Noia resistía gracias a su orden defensivo y al trabajo colectivo, pero seguía sin encontrar soluciones con balón. Así, con un bloque santiagués dominador pero falto de pegada y un Noia sólido en defensa pero sin presencia ofensiva se llegó al descanso con empate sin goles, dejando todo abierto para una segunda mitad en la que ambos equipos estaban obligados a dar un paso más.

En la reanudación el partido siguió con un Compostela dominador que llevaba la iniciativa y jugaba la mayor parte del tiempo en campo rival. El conjunto santiagués dio un paso más en busca del gol, aumentando el ritmo de circulación y acumulando llegadas sobre la portería defendida por Brais Vázquez. La primera gran ocasión de esta segunda mitad llegó en el minuto 60, en una acción bien elaborada por banda izquierda. Guisande recibió en posición favorable y sacó un disparo cruzado que obligó al meta del Noia a intervenir en dos tiempos, evitando el tanto visitante y manteniendo con vida a su equipo.

El asedio del Compostela fue constante. Con paciencia y criterio, los de Secho Martínez movían el balón de un lado a otro, buscando el momento preciso para hacer daño a una defensa local que resistía como podía.

El Noia, cada vez más hundido, apenas encontraba salida y se limitaba a defenderse de las continuas acometidas visitantes. Otra clara oportunidad llegó en el minuto 73. Maceira, tras recibir un preciso centro desde la derecha, conectó un remate de cabeza que parecía destinado a acabar en gol, pero nuevamente Brais Vázquez apareció con una intervención segura para mantener el empate. Tanto insistió el Compostela que terminó encontrando premio. En el minuto 79, el colegiado señaló penalti por manos de un defensor local dentro del área. Maceira asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló, adelantando a los visitantes y haciendo justicia a lo visto sobre el terreno de juego.

Sin embargo, el partido dio un giro inesperado apenas tres minutos después. El propio Maceira, protagonista hasta entonces, vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con diez jugadores cambiando por completo el escenario en el tramo final.

El encuentro entró en una fase de máxima tensión, con interrupciones, protestas y nervios en ambos banquillos. Fruto de ese clima, el técnico del Noia, Luis Jiménez, fue expulsado en los últimos minutos.

Noticias relacionadas

A pesar de la inferioridad numérica del rival, al Noia le costó generar peligro claro, pero no dejó de intentarlo. Cuando el partido parecía decantado definitivamente del lado compostelano, llegó la acción que lo cambió todo. En el minuto 98, el árbitro señaló penalti a favor del conjunto local. Kanté asumió la responsabilidad en un momento de máxima presión y no perdonó, transformando la pena máxima para establecer el definitivo 1-1.