Derbi en Vite: «Como deseo, ojalá conseguir ese ascenso»

Luis Aceituno ha asumido en esta temporada el cargo de entrenador del Hockey Club Raxoi. La temporada empezó con dificultades, materializadas en lesiones. Por ello, el objetivo era competir y que la OK Plata femenina las pusiera en su lugar. Y su sitio es la segunda plaza, jugándose este sábado, a las 20.15 horas, la primera plaza ante el Marineda de A Coruña en un derbi en Vite, con entrada gratuita y libre. Deben ganar por más de un tanto.

¿Primera temporada dirigiendo al Raxoi, cómo lo está llevando?

Muy bien. Al principio, empezamos el año con alguna duda, en el sentido de que teníamos a una jugadora lesionada y por el número de fichas. Digamos que no eran muchas. Pero el cambio de entrenar base a entrenar femenino, que hacía muchos años que no llevaba un equipo señor femenino, pues la verdad es que muy contento, las jugadoras son muy disciplinadas y había muchas ganas. En ese aspecto bien.

Coge el testigo de un equipo que baja de OK Liga. ¿El objetivo era el ascenso?

Al principio de año, con estas incertidumbres que te comento de número de fichas y que sabía que el año pasado habían cambiado otros clubes, la idea del club era competir y no estaba en mente el ascenso antes de empezar la temporada. La primera vuelta fue buena y estábamos ahí arriba. Nos fue marcando un poco la competición. Es cierto que después, entre esa buena primera vuelta y los refuerzos de invierno, sí que ya se empezó a enfocar un poco el tema de intentar ascender yz bueno, hasta ahora que estamos ahí.

Derbi y liga

¿Cómo valora la dificultad de la competición?

Cada año es una liga más exigente, porque no es una competición que tenga muchos años, es una categoría que se creó hace unas cinco temporadas. Y los clubes, al ser una competición nacional, tiene muchas licencias y cada vez se refuerzan más. Nosotros ahora venimos de un calendario superexigente. Jugamos contra las que iban segundas, las cuartas y en Navarra, que es una pista complicada, solventando todo con victorias. En ese aspecto muy bien. El partido de este fin de semana es contra las que van líderes, que no han perdido un partido en todo el año. El nivel de individualidades que tienen varias jugadoras es de otra categoría, son jugadoras de OK Liga. Es un partido complicado. Nosotras tenemos que seguir en nuestra línea, que es la de hacernos fuertes como grupo, como equipo, e intentar sacar esos tres puntos sabiendo que va a ser muy difícil y que lo que pase en este partido no te asegura ascender porque queda mucha liga. Es cierto que, si no conseguimos sacar los tres puntos, tenemos que seguir en la misma línea porque dependemos de nosotras mismas para ascender. Aunque es cierto que quedan partidos que serán difíciles, pero tengo confianza en el equipo y en que se puede.

¿Cómo afronta el vivir un derbi en esta categoría, además con ese aliciente de ser primero contra segundo?

Al final, creo que son partidos que son chulos de jugar, que a todas las jugadoras las motiva y, como entrenador, es un poco lo mismo. Soy de la idea de que en una competición como esta, de liga regular, todos los partidos valen tres puntos, que hay que ir partido a partido y, obviamente, es un partido para disfrutarlo, porque no se juegan muchos así durante todo el año. También es importante el tema de que en Santiago es un deporte que, poco a poco, se va haciendo más conocido, aunque ya lleva años el Raxoi. Hay partidos de este nivel en Santiago. Es una muy buena noticia para el hockey patines aquí y espero que vaya mucha gente a verlo, porque creo que estará bien, tanto para el club como para el hockey.

¿Qué le diría a la gente de Santiago para que acuda a este partido?

Eso, un poco incidir en que es un partido superespecial y de muchísimo nivel. Lo primero, es un deporte que, a nivel gallego, tenemos al Liceo, que es el club más laureado de Galicia en una disciplina que creo que no se conoce, a lo mejor, todo lo que se debería y que en directo gana mucho. Es cierto que por la tele no se dan muchos partidos, pero bueno, es más difícil apreciarlo y creo que en directo gana mucho. Es un deporte muy entretenido, porque hay muchas alternativas y hay un buen ambiente y sano. Obviamente, la gente siempre quiere que gane su equipo, pero creo que, con respecto a otras disciplinas, es un ambiente muy sano y que va a ser un partido muy divertido, con muchas alternativas y que seguramente puede generar afición.

Temporada y deseo

¿Cómo está viendo a cada una de las nuevas jugadoras, el segundo año de Milagros Carrera y al equipo?

En el caso de Mili ya estuvo el año pasado, igual que Lucía, capitana que ya lleva muchos años, Lara o Nayara. Son jugadoras que, obviamente, tienen un muy buen nivel y llevan años compitiendo. Todas ellas ya jugaron en la OK Liga. La verdad es que bien, son jugadoras que, pese a no ser muy mayores, ya tienen un buen bagaje. Luego, en el tema de los fichajes, Inés empezó la temporada lesionada. Ya había estado en el club, es una chica más joven y, ahora que ya empezó a entrenar con normalidad hace unas semanas, cada vez está más en ritmo del equipo. Terminará entrando y disfrutando lo que queda de temporada. Luego, Lucía Velo, que también estuvo en el equipo y que fue una de las que el año pasado había cambiado para un equipo de Coruña, volvió en Navidad. Obviamente, la adaptación fue rápida, eran sus compañeras y eso se nota. Y luego tenemos el caso de Cami y More, que son dos jugadoras argentinas. Cami vino a principio de temporada y, la verdad, se adaptó muy rápido, porque llegó ya con la pretemporada acabada y, bueno, al final es un cambio de país, de ciudad y del hockey en Argentina, porque aquí se vive y se entiende distinto. Ella se adaptó muy bien. Y More llegó en Navidad. Ya había estado por aquí en otros clubes y también bien. Es cierto que a nivel de plantilla hay una competencia muy sana, es una plantilla grande y creo que eso siempre suma, tanto a nivel grupal como a nivel individual. Entonces hay un muy buen grupo la verdad.

Un deseo para este final de temporada...

Ser fieles al trabajo que venimos haciendo, seguir con esta línea de juego y de identidad, que creo que es lo que nos ha dado la oportunidad de pelear hasta el final, digamos, por el ascenso. Y competir en todos los partidos, que es lo más importante, disfrutar de lo que queda de temporada. Y, como deseo, ojalá conseguir ese ascenso, que sería una muy buena noticia para el club y para las jugadoras, que se lo merecen con el año que están haciendo. n