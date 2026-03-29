El Arosa arrebata el liderato al Compostela
El equipo arlequinado aprovechó el tropiezo de la 'esedé' ante el Noia y se coloca al frente de la clasificación
Una vez que el Compostela solo fue capaz de sumar un punto en el campo del penúltimo clasificado, el Noia, a causa del penalti pitado en contra cuando transcurría el minuto 98, todo apuntaba a un cambio de líder. Los santiagueses, que llegaron a tener una ventaja de diez puntos con el segundo clasificado, están sufriendo más de la cuenta en esta año 2026 y en esta jornada vieron amenazado su liderato como nunca.
Es cierto que para ello el Arosa tenía que derrotar ante sus aficionados en A Lomba a un Somozas que hasta la fecha ocupaba la tercera posición, pero los números jugaban a favor del conjunto arquelinado ya que el equipo dirigido por el santiagués José Luis Lemos no conoce la derrota desde el 21 de diciembre del pasado año en el campo del Boiro. Son ya once jornadas puntuando con ocho victorias ante Somozas, Viveiro, Noia, Barbadás, Lugo B, Gran Peña, Silva y Céltiga y tres empates con el Atlético Arteixo, Alondras y Cambados.
No falló el Arosa y con el gol convertido en el minuto 76 superó por la mínima a un rival que le puso las cosas muy difíciles. No le pesó el hecho de tener la obligación de ganar para situarse al frente de la tabla. Y ya es líder en solitario, ahora con dos puntos de ventaja sobre los compostelanos, que visitarán A Lomba en breve, concretamente el 12 de abril, para disputar un partido que puede ser decisivo para decidir el equipo que ascenderá a Segunda RFEF de forma directa.
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