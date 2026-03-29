Márquez: "Cometí un error y merezco la sanción, no hay otra"

Ellos suelen definir esas desagradables situaciones siempre, siempre, les toque padecerlas o les toque protagonizarlas, como “lances de las carreras”, “así son las carreras”, “estas cosas pasan”…pero lo cierto es que no todos, o muy pocos, reconocen haberse equivocado en esos lances. Lo que ocurrió ayer, nada más iniciarse la carrera al ‘sprint’ del Gran Premio de EEUU, en Austin, es el típico pique, me pasas, te la devuelvo, mal medido por parte del más grande, de Marc Márquez, del nueve veces campeón del mundo.

Es de humanos equivocarse y de valientes reconocerlo. Cuando Marco Bezzecchi (Aprilia) tiró a Marc Márquez en la primera vuelta del GP de Indonesia, no quiso cargar tintas contra el piloto italiano, pese a que aquella caída desembocó en una lesión de la que aún está renqueante a día de hoy. Este sábado fue él el que se equivocó, en la primera vuelta de la carrera sprint, cuando trataba de devolver el adelantamiento a Fabio Di Giannantonio. Ese fue su dolor: caerse y llevarse puesto a un rival, que, encima, arrancaba como claro favorito al triunfo.

Márquez pecó de optimista en la frenada de la curva 12, se cayó y derribó a ‘Diggia’, quedando ambos fuera de cualquier opción de luchar por un buen resultado. La acción ha conllevado una sanción para el mayor de los Márquez Alentá de cara a la carrera de hoy (22.00 horas, DAZN) en Austin. El campeonísimo deberá cumplir una ‘long lap’ antes de las tres primeras vueltas, ya saben recorrer esa pequeña escapatoria, paralela al circuito, que retiene tres, cuatro o cinco segundos (en Austin, dicen, provoca tres segundos de pérdida) al protagonista del castigo.

Son carreras, suelen decir ellos. Cuando Bezzecchi tiró y lesionó de gravedad a Márquez, en Indonesia-2025, el campeonísimo catalán disculpó a 'Bezz'. Ahora le ha tocado a MM93 pedir perdón, aunque la respuesta de Fabio Di Giannantonio fuese "no tengo tiempo de cabrearme".

“Pues sí, he cometido un error y, encima, con consecuencias no deseaba de ninguna manera, pues me he llevado puesto a otro piloto en el error”, le comentó al acabar la ‘sprint’ a Izaskun Ruiz, en DAZN. “Una caída duele, pero cuando te llevas a otro aún más. Merezco una sanción, la que sea (en ese momento no se conocía el castigo) y la vamos a cumplir, claro que sí, no hay otra”.

Y, sí, explicó el error, el fallo, la precipitación, la maniobra mal medida. “En esa curva 12 no he tenido en consideración el rebufo de tres motos en la primera frenada, ha habido un momento que no lograba parar la moto, por fuera no tenía espacio y he decidido seguir por dentro, pero eso significaba que ya estaba parándola fuera de la trazada. Y, cuando he hecho ese cambio brusco de inclinación, se me ha cerrado el tren delantero y no he podido evitar ni la caída ni llevarme por delante a Di Giannantonio, que no tenía culpa de nada”.

Salvar el GP

Ni que decir tiene que Marc Márquez acudió, en cuanto pudo, a pedirle disculpas a ‘Digga’. “Sé, por mí, por todos, que esas disculpas sirven de poco, cuando las das y cuando las recibes y lo entiendo”. Ni que decir tiene que el piloto del equipo VR46 de Valentino Rossi aceptó las disculpas con la boca pequeña y confesó que “no tengo tiempo de cabrearme, debo preparar la carrera del domingo: estoy en un circuito increíble, he logrado la ‘pole’ y salgo en primera fila, debo aprovecharlo”.

Márquez ya fue protagonista, aunque en el lado opuesto, de un incidente en la curva 12 durante la Q2. Ahí fueron Marco Bezzecchi y Luca Marini los sancionados con dos posiciones en parrilla por estorbarle en plena vuelta rápida. Volvemos a “son cosas que pasan, una vez más”. Para el campeonísimo catalán “en MotoGP se va muy rápido y un mínimo error o cambio de velocidad, lo notas muchísimo. En la ‘quali’ venía tirando en esa tercera vuelta, ellos no lo esperaban y ha sido en esa recta de atrás cuando han frenado muy pronto. Casi golpeo a Bezzecchi, porque ha frenado en un sitio en el que no me lo esperaba, pero él tampoco sabía que venía. Ha cometido un error, será penalizado por ello... y sin más».

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Respecto al gran premio de hoy, ‘Il Cannibale’ reconoció que lo tendrá muy, muy, difícil para poder alcanzar la máxima puntuación y/o acercarse al podio “pero debemos intentarlo”. ¿Cómo?, “saliendo bien, cumpliendo bien la sanción y tratando de hacer nuestra carrera. Fácil no será, pero hace ya mucho tiempo que no hay nada fácil en MotoGP”.