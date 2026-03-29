El Obradoiro mantiene su ritmo

El Monbus Obradoiro lo tenía claro. Después de las victorias del Leyma Coruña y del Super Agropal Palencia no podía fallar. Diego Epifanio quiere avanzar partido a partido porque el camino se da con un paso tras otro y de nada vale dar grandes zancadas si se puede perder el equilibrio.

En ese afán por no perder la comba del primer clasificado para poder optar por el ascenso directo y evitar así un play off que siempre se puede complicar, los santiagueses se desplazaron a las islas Baleares para medirse a un Fibwi Mallorca Basquet Palma que presentaba la peor racha de la categoría que tras la derrota ante los compostelanos se eleva ya a ocho encuentros consecutivos sin conocer la victoria.

Y el guión se cumplió a la perfección. El Monbus Obradoiro sigue a la caza del líder tras imponerse a Fibwi Mallorca Basquet Palma por 24 puntos de ventaja (63-87) en un encuentro en el que fue de menos a más tras cuajar un pésimo primer cuarto.

Salían fríos los de Diego Epifanio a la cancha de Son Moix, dando alas a un Fibwi Mallorca Basquet Palma que no parecía un equipo de la zona baja y que, tras unos primeros minutos de tanteo, acababa haciéndose con el control del partido.

Defendían con todo los locales, rozando la legalidad, ante un Monbus Obradoiro que no conseguía sacudirse la presión de los mallorquines y perdía demasiados balones, permitiendo a los locales abrir una pequeña brecha (17-12).

Tenía que meter una marcha más en defensa el cuadro gallego, pero no conseguía frenar a un rival muy enchufado, compensado y con buenas transiciones.

Solo los triples mantenían con vida a un Obradoiro que seguía acumulando pérdidas de balón y no tenía dominio en el rebote, y se iba de diez puntos el Fibwi Mallorca Basquet Palma a dos minutos para el final del cuarto (22-12). Una desventaja que conseguían maquillar los visitantes al minuto 10 gracias, de nuevo, a dos triples.

Ya en el segundo cuarto mejoraba el juego interior de los hombres de Diego Epifanio, que se mostraban también mucho más acertados en el rebote y conseguían así ir recortando diferencias, aunque seguían sin corregir las perdidas de balón, lo que les obligaba a trabajar el doble para subsanar esos errores.

Aún así, conseguían los gallegos empatar el partido a seis minutos para el descanso (28-28) y el partido entraba en una fase de igualdad, con idas y venidas y alternancias en el electrónico que se prolongaban hasta el minuto 17, al que se llegaba con 35-35.

Palma, con mucha dinamita por fuera, aguantaba los envites del conjunto compostelano, pero al final los gallegos conseguían frenar el ataque de su rival y firmaban un parcial de 2-9, gracias sobre todo a los tiros libres, un parcial que dejaba el marcador en 37-44 al descanso.

Había dado un paso al frente definitivo el equipo de Diego Epifanio, que en el inicio del tercer cuarto barría por completo de la pista a su rival.

Los gallegos conseguían por fin doblegar a la defensa de Fibwi Mallorca Basquet Palma que ahora tampoco conseguía imponerse en el rebote ni presionar la salida de balón de su rival. Lo intentaban los mallorquines con una defensa en zona que tampoco les daba resultado ante un Monbus Obradoiro que seguía muy acertado en los lanzamientos exteriores y firmaba así un parcial de 0-11 que le colocaba ya con 18 puntos de renta en menos de tres minutos de juego (37-55).

Bracey anotaba los primeros puntos de los baleares en este cuarto, pero el partido estaba ya roto y el equipo gallego parecía jugar ahora a su antojo, llegando a colocar una máxima de 22 puntos de diferencia todavía a casi seis minutos para el final del cuarto (39-61).

No bajaba los brazos el equipo local, que reajustaba la defensa y aprovechaba las rotaciones en las filas gallegas para tomar algo de aire, aunque lo cierto es que el equipo estaba completamente atascado en ataque y solo el exobradoirista Niang, con cinco puntos consecutivos, permitía acercarse un poco a los locales antes de que Vázquez pusiese el 47-61 a 2 minutos y 48 segundos para el final del cuarto.

No lo dudaba Epifanio, que había visto como su equipo bajaba el ritmo y pedía un tiempo muerto para tratar de recobrar la intensidad y evitar sorpresas. Y recuperaba el tono Monbus, que volvía a los veinte puntos de renta a falta de disputar los últimos diez minutos (49-69).

Lo intentaba Fibwi Mallorca Basquet Palma con un arreón inicial en el último cuarto, firmando un parcial de 5-0 ante un Obradoiro que estaba rotando mucho a sus jugadores, pensando quizás ya en el partido de Palencia. Pero recuperaba a sus hombres importantes Diego Epifanio y Dos Anjos y Barcello rompían definitivamente el partido a 4 minutos y 17 segundos para el final colocando el 56-77.

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No hubo sorpresas ya y Obradoiro sumó una importante victoria que le mantiene muy vivo en la lucha por el liderato a la espera de su próximo rival, que no es otro que un Super Agropal Palencia que está demostrando encontrarse en un excelente estado de forma con sus once triunfos consecutivos. n