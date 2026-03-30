El CB Santiago estrena su palmarés en el Campeonato Gallego

A Estrada acogió el pasado sábado el XLVIII Campeonato Gallego Absoluto de Bádminton, donde el Club Bádminton Santiago-Seminario Menor consiguió sus primeras medallas en un torneo autonómico de la máxima categoría.

Un éxito que no se entiende sin los hermanos Sanjurjo, que reconquistaron el oro mixto obtenido en 2024, cuando Sara se convertía en la jugadora más joven en lograr un oro absoluto, con 13 años.

Ahora, con 15, revalida el título acompañada de Rodrigo, que sumó su tercer oro en mixtos y el cuarto en dobles masculino, haciendo dupla con Javier Álava del Athlos Ourense.

En términos generales, el campeonato se desarrolló en óptimas condiciones, con A Estrada mostrando una gran acogida a un público entregado con el nivel de los jugadores, lo que permitió un gran ambiente en gradas y pistas.

Los hermano Sanjurjo, durante el Campeonato Gallego Absoluto. / Cedida

Tras el Gallego, el mayor de los Sanjurjo disputará entre el 6 y el 12 de abril el Campeonato Europeo en Huelva, en la despedida de Carolina Marín y en el inicio de la cuenta atrás para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con este resultado, el Club Bádminton Santiago consigue sus primeras preseas en Campeonatos Autonómicos, al tiempo que afronta un tramo de temporada exigente con el Europeo de Huelva, el Nacional en Tenerife y la fase intercomarcal en Boimorto en el horizonte más cercano.