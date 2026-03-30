El Compostela llega sin red al tramo decisivo de la temporada

La SD Compostela ya no ocupa el primer puesto del Grupo I de Tercera RFEF. Un duro golpe al ánimo de un equipo que se ha caído de forma sorprendente en la segunda mitad del campeonato, cediendo una renta de diez puntos sobre el segundo y de once sobre el Arosa, dueño ahora del liderato. En lo inmediato y antes de la gran final en A Lomba, ambos contendientes afrontan dos jornadas que pueden resultar determinantes.

Tras el empate blanquiazul en Noia y la victoria del Arosa ante el Somozas, el Compostela abandonó, por primera vez desde la jornada 4, el primer lugar de la tabla. Una caída que no puede calificarse como sorprendente y que confirma el desplome picheleiro en una segunda vuelta donde el equipo está rindiendo muy por debajo de los estándares que él mismo había marcado en la primera mitad del curso.

Y es que el Compos ha sumado apenas 13 de los últimos 30 puntos en juego, una cifra impropia de un equipo diseñado para ascender de forma directa. En ese tramo ha registrado tres victorias, cuatro empates y tres derrotas, mientras su gran rival ha sumado 26 puntos en ocho victorias y dos empates. Una comparativa tan cruda como real que deja al equipo blanquiazul en una situación límite antes de encarar las dos semanas más importantes de la temporada.

Sin tiempo para lamentaciones, la esedé afronta esta semana un doble compromiso que podría ser clave en la lucha por el ascenso directo. Este jueves, a las 12.00 horas, el Compos recibe en San Lázaro al Gran Peña FC, uno de los equipos más en forma de todo el campeonato. El cuadro vigués no pierde desde el pasado 1 de febrero, cuando cayó por la mínima en el campo del Arosa (1-0), y se sitúa quinto, en puestos de playoff, con 41 puntos.

El conjunto dirigido por Martín Blanco atraviesa su mejor momento, donde un gran rendimiento como local combinado con una impactante imbatibilidad lejos de Barreiro le ha permitido asaltar posiciones de promoción por primera vez en el presente curso. Además, los azulones se han convertido en uno de los ataques más destacados de la segunda vuelta gracias a sus veinte goles convertidos en diez partidos y a la aportación ofensiva de jugadores como Gastón Cellerino.

Después de medirse al Gran Peña en Jueves Santo, el Compostela volverá a la acción el próximo domingo con un nuevo choque mañanero (12.00) en el Verónica Boquete de San Lázaro. Otro rival que llega a la capital gallega en excelente forma: el Atlético Arteixo.

El equipo rojiblanco es uno de los equipos más en forma de la categoría ya que acumula casi dos meses sin perder y de sus últimos siete encuentros ganó seis y logró un meritorio empate en el feudo del Arosa. El Arteixo ocupa actualmente la tercera posición después de corregir el problema que tenía a la hora de encajar goles ya que solo cuatro equipos recibieron más tantos.

El conjunto arteixano cuenta en sus filas con Álvaro Casas, ex jugador de la esedé que defendió los colores del club entre 2016 y 2025, disputando 262 partidos oficiales. Pero la presencia del defensor no está del todo asegurada ya que no juega desde el pasado 14 de febrero.

Álvaro Casas, ex jugador blanquiazul, forma parte del Atlético Arteixo. / SD Compostela

Objetivo: llegar líder a A Lomba

Dos partidos, seis puntos y los últimos dos encuentros antes del gran duelo por el ascenso directo. Arosa y Compos ya se han citado para el fin de semana del 12 de abril en A Lomba con el liderato en juego, pero ambos han de afrontar una semana de máxima exigencia antes de encarar la ‘final’. Mientras el cuadro blanquiazul recibe a dos sensaciones de la categoría en Santiago, el flamante líder de la liga se mide a la mejor defensa y a un candidato en horas bajas con el objetivo de mantener su ventaja de dos puntos.

El equipo arlequinado estrena este jueves (A Lomba, 12.00) la Semana Santa con un exigente choque ante el Racing Villalbés, séptimo clasificado y conjunto menos goleado del campeonato con 20 tantos. A pesar de atravesar un bache en los resultados, el conjunto rojiverde mantiene una solidez defensiva digna de promoción y planteará un partido muy duro al nuevo líder.

El domingo, a las 19.00 horas, el Arosa viaja hasta A Estrada para medirse a un tocado Estradense. El cuadro rojillo cayó en su visita a Ponte dos Brozos frente al Atlético Arteixo (2-1) y perdió la oportunidad de acercarse a las zonas de playoff de ascenso. A pesar de no estar viviendo su mejor año, el equipo de Manuti se mantiene a cuatro puntos de la promoción y como local acumula cuatro partidos sin perder.

En definitiva, tanto Arosa como Compostela afrontan los catorce días más importantes de la temporada. No solo por el duelo directo de A Lomba, sino por la exigencia de una Semana Santa de importancia extrema para ambos, donde los seis puntos que estarán en juego podrían marcar la diferencia en la pelea por el título.