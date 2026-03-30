Erik Noya, campeón de la Copa de España de Velocidad disputada en Cáceres: “Bajar de cinco es casi lo más importante”

¿Cómo ha vivido la final y qué ha sentido al ganar?

Muy contento. Se acercan las competiciones internacionales, así que tener buenas sensaciones en los eventos nacionales siempre es importante. Estoy muy satisfecho con los entrenamientos, con cómo se está desarrollando la temporada y con las sensaciones de hoy.

¿Hubo algún momento de la prueba en el que vio claro que podía ganar?

En los primeros intentos de calentamiento ya me notaba muy suelto. La sensación es que vas como flotando; normalmente tienes que aplicar mucha fuerza para hacer los movimientos, pero cuando todo fluye te sientes muy liviano. Esa era la sensación que tenía hoy. En esos primeros intentos ya pensé que la podía bordar.

El mejor registro fue de 5.06. ¿Se quedó con ganas de más?

Sí. Tenía muchas ganas de hacer el primer sub 5, pero ya caerá.

Erik Noya / Jorge Valiente

¿Qué estrategia siguió en la competición?

Estaba intentando usar esta prueba como preparación para las competiciones internacionales, así que mi idea era ir a tope en todos los intentos. En otra situación seguramente habría ido de menos a más, reservando un poco para darlo todo en la final. Pero hoy la estrategia principal era mantener la calma y, en el intento, demostrar todo el trabajo que llevamos hecho en la pretemporada.

¿Qué le ha parecido la competición en Cáceres y el ambiente del público?

Muy bien, genial. La pared estaba muy chula y estamos muy contentos con las nuevas presas de Euroholds, una empresa española, de casa. Me llena de orgullo que podamos tener tanta calidad en el material. Y la grada estaba llena, animando. Una de las cosas que más me gusta de la modalidad que practico, tanto en España como a nivel internacional, es que hay mucha camaradería y muy buen rollo. Todos buscamos lo mejor para cada uno, pero también para el grupo, y eso me encanta porque se alinea mucho con mi personalidad.

¿Tiene algún ritual antes de competir?

Primero hago la movilidad. Después intento concentrarme, relajarme y trabajar la respiración. Luego trato de escalar mentalmente algunos movimientos de la vía y uso el calentamiento para terminar de ponerme a punto. Justo antes de ir a la pared, mi ritual es recordar que las manos van siempre arriba, la cuerda a la derecha, magnesio, tres palmadas y a por ello.

¿Qué parte de la vía se le da mejor?

La de abajo. En la parte alta, si me comparo con el circuito internacional, es donde todavía tengo más margen de mejora. Ahí estamos trabajando.

¿Qué pasa por su cabeza en el instante decisivo?

Pueden pasar muchas cosas, pero intento que los pensamientos ni me emocionen demasiado ni me lleven abajo, porque eso afecta al rendimiento. Cualquier pensamiento que pueda alegrarme o desmotivarme, intento dejarlo pasar y volver a mi estado más zen, porque sé que ahí es donde voy a rendir mejor.

Erik Noya / Jorge Valiente

¿Esa es también la clave para recuperarse de los fallos?

Sí, efectivamente. También es lo que me permite no fallar. Hoy fue una competición en la que clavé todos los intentos, principalmente por eso. En una Copa de España hay menos tensión que en una competición internacional; allí normalmente sí aparecen más fallos, y esa es la estrategia que utilizo para volver al foco.

¿Cuáles son sus próximos objetivos?

Empieza ya el circuito de Copas del Mundo. Tenemos una Copa del Mundo en Madrid del 28 al 31 de mayo y quiero ir a tope en casa. Después, hasta final de año, están los Campeonatos de Europa, que son mi gran objetivo de esta temporada. Y, por supuesto, el año que viene empiezan los clasificatorios olímpicos, así que ahí iremos con todo.

Y, además, queda pendiente bajar de cinco segundos

Exactamente. Gracias por recordármelo: casi es lo más importante. Bajar de cinco, efectivamente.