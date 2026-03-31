El Obradoiro hace oficial la llegada de Tra Holder

El Monbus Obradoiro ha llegado un acuerdo con Antonio Price 'Tra' Holder (Los Ángeles, 27(09/1995) hasta final de temporada. El base norteamericano llega procedente del Jiaozuo Cultural Tourism de la National Basketball League de China para reforzar el juego exterior del conjunto santiagués tras la desafortunada lesión de Micah Speight, el cual sufrió una fractura en el cuarto metacarpiano de su mano izquierda y estará de baja durante las próximas semanas.

De este modo, el Obra asegura la contratación de un jugador ofensivo con capacidad de anotación. En su última campaña en China, el jugador estadounidense promedió 26,6 puntos, 3,7 asistencias y 1,3 rebotes por partido, con un 37,8 % en triples y 90,7% en tiros libres.

El base de 1,85 metros cuenta con una amplia trayectoria internacional, con pasado en competiciones de primer nivel en Europa y Estados Unidos, además de ser internacional con la selección tailandesa. Formado en Arizona State (NCAA), el nuevo jugador obradoirista ha competido en la G League en equipos como Birmingham Squadron, Capitanes CDMX y Westchester Knicks.

Lejos de su país natal, Holder ha defendido las camisetas de Skyliners Frankfurt y BG Göttingen en Alemania, MKS Dąbrowa Górnicza en Polonia y Jämtland Basket en Suecia. En la temporada 2024/25 con el BG Göttingen, registró 15,4 puntos, 1,9 rebotes y 3,6 asistencias por partido en 29 encuentros en la Primera División alemana.

El director general del Obradoiro, Hector Galán explicó que el fichaje se produce en «en un momento complicado por la altura de la temporada, la cercanía del cierre del mercado y la lesión de Micah (Speight)». Cabe recordar que el ex del Covirán Granada sufrió un traumatismo en su mano izquierda durante el entrenamiento del pasado jueves que derivó en una fractura en el cuarto metacarpiano.

Una situación que ha precipitado la incorporación de un Tra Holder que «aportará experiencia, capacidad anotadora y dirección de juego, cubriendo la baja provocada por la lesión de Micah».

Galán aprovechó para agradecer la predisposición tanto del jugador como de su agente para cerrar el acuerdo y destacó que «llega para sumarse a un equipo con una dinámica de trabajo muy definida y con el objetivo de seguir siendo competitivos en un momento clave de la temporada».

Con el fichaje del base estadounidense, el Monbus Obradoiro cierra su plantilla de cara a un final de curso emocionante.

Entradas a precios reducidos

El Obra encara el tramo final de la temporada. Los últimos siete partidos del curso. El momento clave donde tanto equipo como afición deben dar lo mejor de sí en busca de agotar las últimas opciones de asaltar la primera posición y, por consiguiente, sellar el ansiado ascenso a ACB.

La primera prueba de este sprint final enfrenta al cuadro santiagués con uno de los equipos más en forma de toda la categoría: el Súper Agropal Palencia. Inmerso en una gran dinámica, el conjunto palentino encadena once victorias consecutivas en liga y visita el Multiusos do Sar con el objetivo de volver a erigirse como verdugo obradoirista.

Y es que este curso ya venció al equipo de Epi en los cuartos de final de la Copa España (79-73), además de acabar con sus opciones de ascenso la temporada pasada en una dura eliminatoria de playoffs.

El próximo domingo, a las 18.30 horas, Obra y Palencia escribirán un nuevo episodio en esta nueva rivalidad que apunta a convertirse en un clásico de la categoría.

Conscientes de la importancia del choque, el club picheleiro ha anunciado la venta de entradas a precios reducidos. Los abonados del Monbus Obradoiro tendrán prioridad en la compra de entradas hasta el jueves a las 12.00 horas cuando se abrirá la venta al público general. Tanto abonados como público general contarán con descuentos especiales, con precios que oscilan entre los 2 y los 30 euros —dependiendo de la edad y la grada— para facilitar la asistencia.