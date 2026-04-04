El Compostela recibe al equipo más en forma de la competición

El pasado jueves la SD Compostela se desquitó abruptamente (5-1) de un Gran Peña que llegaba a San Lázaro en una dinámica triunfal y como una de las grandes revelaciones de la segunda vuelta del campeonato en Tercera RFEF. Superada esa pantalla con autoridad, al conjunto de Secho Martínez le toca avanzar al siguiente nivel: un Atlético Arteixo en estado de gracia, ya tercero en la clasificación, que llega al feudo blanquiazul este domingo (12.00) con números dignos de ascenso.

Tras ceder un tardío empate en Noia, el Compos agotó todas sus vidas como líder de la tabla, cediendo el primer puesto a un Arosa enrachado que evaporó la ventaja compostelanista, la cual llegó a ser de once puntos. Resignado a aceptar su nuevo rol de perseguidor, el equipo santiagués afrontó la jornada intersemanal como segundo clasificado y sin margen de error, recibiendo al Gran Peña. El cuadro azulón, a pesar de llegar en una increíble racha a San Lázaro, terminó claudicando ante la imperiosa pegada de los locales por un abultado 5-1.

Ahora, y después de recuperar el liderato gracias al pinchazo del Arosa, al que iguala en puntos (57), la esedé sube de nivel para recibir al equipo más en forma de toda la liga, el que más puntos ha sumado desde la jornada 19: el Atlético Arteixo.

El mejor de los últimos diez

El cuadro rojiblanco es el tercer mejor conjunto de la segunda vuelta con 25 puntos de 33 posibles, solo superado por CD Barco (28) y Arosa SC (27), aventajando en nueve el guarismo del Compostela (16), séptimo en el mismo periodo. Si el tramo a analizar se limita a los últimos diez encuentros, el Arteixo asciende hasta el primer lugar, empatando a puntos con el Barco (25).

Y es que el equipo arteixano ha sumado ocho de sus doce triunfos en los últimos dos meses y medio, en los que apenas ha dejado escapar cuatro puntos. Para reparar en la última derrota rojiblanca se ha de retroceder hasta el 8 de febrero, en la jornada 20, cuando cayó por 2-0 ante el Alondras en el Iago Aspas Juncal de Moaña.

Lance del duelo entre Alondras y Atlético Arteixo. / Santos Álvarez

Mientras que el único empate de su segunda vuelta llegó en A Lomba (2-2), en el campo de un Arosa que con un agónico tanto de Álex Rey en el minuto 95 privó al cuadro raposo de vencer en Vilagarcía. Por su parte y en los mismos encuentros, el Compostela mantiene los 16 puntos como el cuarto mejor equipo del campeonato en este mismo intervalo.

Estadísticas propias de candidato

El Atlético Arteixo llegó al ecuador del curso en tierra de nadie: en decimosegundo lugar, con 20 puntos, a 8 de los playoffs y a 7 del descenso. Cuatro partidos consecutivos sin vencer advertían del malogrado estado de un equipo rojiblanco que inauguró la segunda vuelta con una derrota a domicilio frente al Gran Peña (2-0).

A partir de ahí, el cuadro de Posi despegó. De pasar a mirar a los puestos de abajo a soñar con el ascenso. El Arteixo es ahora mismo tercero, con 45 puntos, encadena cuatro victorias consecutivas y ocho partidos sin perder. La reacción raposa ha sido tal que a día de hoy tiene más cerca a los líderes del campeonato —a 12— que la lucha por el descenso —diferencia de +23—, la cual se llegó a atisbar como el principal objetivo del curso.

Un panorama que ha dado un giro de 180 grados. Y es que a falta de solamente seis jornadas, el Atlético Arteixo tiene todo en su mano para disputar los playoffs de ascenso a Segunda Federación. Un logro que supondría toda una hazaña para un club que terminó la temporada 2024/25 a tan solo un punto de caer a Preferente y que apenas cuenta con una participación en la antigua Segunda División B.

Bajo este contexto, el cuadro arteixano llega este domingo al Vero Boquete de San Lázaro, donde a partir de las 12.00 horas buscará dar continuidad a su gran dinámica ante un Compos que no puede fallar.

Por su parte, Secho Martínez introduce en la convocatoria a Jorge Maceira, sancionado ante el Gran Peña, y a Yeray Vázquez, guardameta del juvenil que entra en sustitución de Roi Graumann. Pequeños retoque de un técnico sonense que ya advirtió que su próximo rival se encuentra «en una dinámica de resultados muy positiva», ante el que «nos va a tocar sufrir pero ante el que vamos a poner todo para volver a ganar delante de nuestra gente».

En definitiva, la SD Compostela recibe este domingo al Atlético Arteixo, un conjunto en absoluto estado de gracia que mide su ambición en San Lázaro y frente al que esperan confirmar su consolidación en lo más alto de la tabla, en el liderato, antes de partir la semana próxima a A Lomba donde tendrá lugar el duelo directo por el campeonato ante el jefe final: el Arosa.