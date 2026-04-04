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Muere José Luis Quintela Fernández 'O Chopo', histórico portero de fútbol de Santiago

Conocido en el mundo del fútbol como O Chopo, fue integrante de diversos equipos de la capital gallega en calidad de portero

Equipo de fútbol Júpiter. Imagen del equipo del Barrio de Conxo de los años 68-72 con jugadores como Luis Pasín, Paco Vilas Foto o el finado José Luis Quintela Fernández (a la derecha de pie)

Equipo de fútbol Júpiter. Imagen del equipo del Barrio de Conxo de los años 68-72 con jugadores como Luis Pasín, Paco Vilas Foto o el finado José Luis Quintela Fernández (a la derecha de pie) / ECG

David Suárez

Santiago de Compostela

José Luís Quintela Fernández falleció este viernes en la capital gallega a los 80 años de edad. Conocido en el mundo del fútbol como O Chopo, fue integrante de diversos equipos de Santiago en calidad de portero.

José Luís Quintela también fue directivo del Club Deportivo Conxo, así como portero de la Peña Navegante de Veteranos de Conxo.

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Este sábado sábado será incinerado en el Tanatorio de Boisaca a las 19:15. El funeral de José Luís Quintela se celebrará el próximo lunes a las 19:00 en la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Merced de Conxo.

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