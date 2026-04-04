El Obradoiro se mide al 'hueso' de Palencia: “Defensivamente son muy duros, mucho uso de las manos”

Duelo de máxima exigencia para el Monbus Obradoiro. Recibe este domingo, a las 18.30 horas, al Súper Agropal Palencia en el Multiusos Fontes do Sar, en un choque clave antes del derbi para seguir dependiendo de sí mismos por el ascenso directo y que será el regreso de Álvaro Muñoz. Diego Epifanio, preparador de los compostelanos, ya ha avisado en la previa de que se enfrentan a un equipo defensivamente muy exigente, con mucho uso de las manos y que presiona mucho el balón.

El técnico comenzó hablando de como se encuentra su plantilla y su nuevo fichaje: "Físicamente, estamos todos bien, hemos podido contar con todos en el apartado físico y en el tema de la incorporación de Tra (Holder) intentando que se adapte lo más rápido posible a sus compañeros, las normas, a la liga y que se quite un poco el largo viaje que tuvo que hacer, con la idea de preparar el partido y ayudar a traer su incorporación lo más rápido posible".

Para él, la racha de diez triunfos consecutivos solo "significa que hay que ganar el siguiente partido". "Está muy bien a nivel de nuestro entorno, todo lo que pueda significar confianza en el número de victorias y de ser una de las mejores rachas de la competición. Palencia lleva 11 seguidas. Pero en nuestra cabeza no hay otra, no hay opción a la relajación. Con el tema ahora de la lesión de Micah (Speight), creo que el equipo ha respondido muy bien en los últimos partidos y ahora, con la incorporación de Tra, vamos a ver cómo somos capaces de seguir peleando para seguir aumentando la racha de victorias", agregaba.

De hecho, incidía en los argumentos que presenta su rival: "Ahora mismo son la mejor racha de la competición. Atrás, defensivamente muy duros, mucho uso de las manos, sacar del timing de los sistemas, jugadores interiores muy físicos. Eso, al final, hace que los equipos tengan muchas pérdidas y que, después de malos tiros o de recuperaciones, puedan correr. Es una de las claves de Palencia, su performance defensivo".

"Después, están haciendo un muy buen trabajo ofensivo. Los jugadores de perímetro están en muy buen estado de forma. (Tobias) Borg lleva más de 16 puntos de media y un 50 por ciento en tiro de tres en los últimos cinco partidos. Que Ingus Jakovics está demostrando un poco la calidad que atesora. (Alec) Wintering es un jugador que, ya no solo por los 11 puntos que anota, sino por el ratio de pérdidas en los últimos partidos. No ha hecho ni media pérdida de media en los últimos partidos. Es un equipo que es muy sólido ofensivamente en el tema de anotación en el perímetro y son muy físicos en el rebote. Hay una cosa que, aparte de ser muy buenos en el rebote ofensivo, son el quinto equipo, son el mejor equipo después en ratio de anotación de tres después del rebote ofensivo. Eso también les hace muy peligrosos", comentaba.

Y, por su puesto, sabe donde estará la exigencia: "Es una de sus características, el nivel físico. Defensivamente, ya he dicho antes, su nivel de contacto, de presión al balón, de negar líneas de pase, de romper todos los entries y el nivel físico de sus interiores. Es clave todo el trabajo defensivo que están haciendo sus interiores, tanto en la defensa del pick and roll como en asegurar el rebote. Aparte de eso, creo que luego el físico que juegan defensivamente, el nivel de bloqueos, creo que ahí (Mladen) Armus, sin que numéricamente destaque, sí que hace para los exteriores en la generación del bloqueo directo para sacar ventajas, como ahora con la incorporación de (Vasilije) Vuceti, con el concepto de poder jugar el pop. Su capacidad física en el rebote, pues les hacen muy peligrosos".

También sabe que todo pasa por mantener un equilibrio y constancia, tenga a quien tenga enfrente, porque "da igual el rival". "Es evidente que cuando juegas contra un rival del caché de Palencia hay que intentar controlar cualquier aspecto, nuestros errores, bajar nuestro número de pérdidas, que en los últimos partidos se ha elevado, y luego reaccionar rápido. No perder tiempo en otra cosa que no sea después de un error, hacer un buen balance defensivo para poder prepararnos para defender. Luego, creo que es un partido también para disfrutar mucho. Se ha venido todo el papel en el Sar, van a muchos aficionados y se espera también la llegada de algunos de Palencia. Entonces, se va a ver un muy buen ambiente en la grada y ojalá nosotros también seamos capaces de disfrutar de ese ambiente", finalizaba.