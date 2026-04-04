Padrón, lleno de atletas en la Carreira de Pascua

Padrón se llenó este sábado de aficionados al atletismo para aplaudir a los 700 corredores y corredoras que participaron en la XLV Carreira de Pascua en todas las categorías. Los ganadores de la prueba absoluta fueron Emma Méndez Martínez (46:38), de la Escuela Atlética Lucense, e Iñaki Pena-Manso Carral (43:43). La mejor atleta padronesa volvió a ser Martina López Gestal, que subió al podio local acompañada por Martín Lestido, mientras que el trofeo al atleta más veterano fue para Fernando Saiz, del Atletismo Sar, club que revalidó el premio por contar con el mayor número de atletas participando.

La prueba se celebró en la mañana de este sábado y se convirtió en una auténtica fiesta del atletismo local. Hasta hubo tiempo para cantarle el ‘cumpleanos feliz’ a uno de los atletas que estaba de aniversario

El alcalde de Padrón, Anxo Arcae, y el concejal de Deportes, Luis Mariño, entregaron los trofeos a las personas ganadoras en las distintas categorías.

En la prueba absoluta femenina, Emma Méndez (46:38) se impuso con claridad a Soledad Leiro (53:45) y a Raquel Fernánez (55:03).

En la prueba absoluta masculina, los tiempos estuvieron más ajustados. Iñaki Pena-Manso necesitó 43:43 minutos para recorrer los 13,3 kilómetros, y cruzó la meta por delante de Pablo Carnero (44:11) y Jordi Carrasco (44:23).

El atleta más veterano en completar la carrera fue Fernando Sainz, del Club Atletismo Sar, que a sus casi 76 años sigue demostrando su pasión por el atletismo.

Los mejores atletas locales en la Carrera de Pascua fueron Martina López Gestal (56:51) y Martín Lestido Rey (44.46)

En la clasificación por clubes, el C.A. Sar volvió a ser el equipo con mayor número de participantes y alcanzó también el primer puesto como mejor conjunto, por delante de la SD Compostela y del Club Atletismo Brión Hyupersa.

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Así, se cerró una gran jornada deportiva y festiva en la Carreira de Pascua, que dividió a sus 700 participantes entre la prueba absoluta (400) y la escolar (300), para recorrer las arterias del municipio, dejando imágenes para el recuerdo.