La Real refuerza su candidatura europea y enfría las opciones de salvación del Levante

La Real Sociedad, con goles de Jon Martín y Brais Méndez, se impuso este sábado al Levante (2-0) en Anoeta y se metió en la lucha por un puesto en la Liga de Campeones tras un duelo que dominó de principio a fin.

El equipo vasco arrancó a toda velocidad y en la primera acción del partido Ryan evitó un tanto de Oyarzabal con una gran parada.

En el minuto 10, el capitán 'txuri urdin' remató a la madera desde el interior del área tras una buena asistencia de Guedes. Otra oportunidad perdida para el ariete de Eibar, el futbolista más incisivo de la Real en el tramo inicial de partido.

Los de Matarazzo, muy superiores, estuvieron cerca del gol con un remate de cabeza de Jon Martín y un disparo de Guedes demasiado cruzado en el minuto 19.

El Levante era incapaz de mantener el balón en campo contrario y los donostiarras se sentían cómodos. Oyarzabal estuvo a punto de marcar en otra jugada trenzada en el interior del área, pero un defensor del Levante lo impidió.

En el minuto 24, Olasagasti remató sin peligro desde muy lejos en lo que fue el segundo disparo del Levante y en la acción posterior Ryan evitó un gol de Sucic.

La Real obtuvo el premio a su insistencia en el minuto 30, cuando Jon Martín cabeceó a gol un córner botado por Carlos Soler. Fue su primer tanto con la camiseta del primer equipo blanquiazul.

Los de Luis Castro reaccionaron bien y Remiro evitó la igualada tras un gran disparo cruzado de Tunde, aunque antes del descanso Jon Martín y Guedes pudieron doblar la ventaja del equipo local.

En la segunda mitad, el técnico portugués introdujo a Pablo Martínez y Matturro para tratar de cambiar el rumbo del partido, pero no lo logró y la Real tuvo el 2-0 en los pies de Guedes en otra gran transición ofensiva. Lo evitó nuevamente Ryan.

El Levante se mantuvo vivo gracias a las intervenciones de su guardameta, quien volvió a sacar una mano salvadora a un disparo con rosca de Carlos Soler y en el minuto 55 Luka Sucic remató al travesaño.

Con el paso de los minutos, el Levante mejoró y Pablo Martínez estuvo a punto de firmar el empate con un gol olímpico que evitó Remiro sobre la línea.

En el minuto 73, Oyarzabal tuvo la sentencia a la salida de otro saque de esquina, pero no acertó en su remate, y en la siguiente jugada Guedes disparó al larguero desde fuera del área.

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Cuando mejor parecía estar el Levante, Brais Méndez marcó el 2-0 tras un pase de la muerte de Pablo Marín (minuto 83) y sentenció el partido.