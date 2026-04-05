Arbeloa y el peor Real Madrid de los últimos 15 años se aferran a la Champions como salvavidas

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa se despidió de la Liga este sábado con una derrota que, combinada con la victoria del Barcelona en el Metropolitano ante el Atlético, deja a los blancos a siete puntos con ocho jornadas por jugarse. Y se da la circunstancia de que ningún equipo que fuera líder con siete o más puntos de ventaja a falta de ocho o menos jornadas para la conclusión de La Liga dejó escapar el título.

Diez derrotas esta temporada

La derrota en Mallorca es la quinta de Arbeloa en los 18 partidos que lleva en el banquillo blanco, y la décima de la pretemporada si sumamos las cinco que acumuló Xabi Alonso antes de ser despedido por Florentino Pérez. Los de Arbeloa encadenan tres derrotas en los seis últimos partidos en Liga ante Osasuna, Getafe y Mallorca. Resultados que confirman las sospechas que rodean a un equipo que va camino de encadenar su segunda temporada sin ganar títulos. Es la primera vez que un entrenador, con Florentino Pérez en la presidencia, encadena cinco derrotas en sus 18 primeros partidos y se mantiene en el banquillo del Real Madrid. Los tres tropiezos ligueros, sumados a los de Albacete y Lisboa, cuestionan seriamente la continuidad de Arbeloa como entrenador del Real Madrid.

Las diez derrotas en esta temporada 2025-26 son el segundo peor registro del Real Madrid en las últimas 17 temporadas. Solo en la temporada 2018-19 se cosecharon más tropiezos, llegando a perder 14 encuentros. Además, el Real Madrid ha encajado al menos un gol en los últimos siete partidos de Liga, igualando la mala racha de octubre de 2022, cuando también encadenaron siete encuentros sin mantener la puerta a cero. El técnico salmantino asumió la culpa de la derrota en Mallorca: "Esta derrota es mía y se lo he dicho a los jugadores. Lo que necesito de ellos es que piensen ya en el martes, que cuando salgan del vestuario este partido se ha terminado. Solo quiero que crean en ganar el del martes en la Champions, en una competición importantísima, con el público apoyando ante un grandísimo rival". Arbeloa decidió dar descanso a Vinícius Júnior en Mallorca, dejándolo en el banquillo, para sacarlo en el minuto 60. Antes le dio todo el protagonismo ofensivo a Kylian Mbappé, que pese a disponer de varias ocasiones no terminó de concretar ninguna.

Además, el equipo volvió a estar espeso en ataque justo en el partido de regreso del delantero francés. Lo que ha reabierto el debate sobre la influencia negativa de Mbappé en el juego de este Real Madrid que no termina de ofrecer un juego fluido y atractivo. Arbeloa, al que se le ha preguntado cuáles son sus planes de futuro en el banquillo del Real Madrid, con el que tiene solo contrato hasta final de temporada, ha respondido siempre igual: "Estaré hasta que el club quiera, lo único que quiero es ayudar a los jugadores a ganar títulos. Lo importante es que el Real Madrid gane este quién este en esta silla y yo seré muy feliz".

Klopp, Pochettino...

El Real Madrid ha dejado de ganar y está a un paso de encadenar dos años seguidos sin títulos, algo que no ocurre desde 2010. En el siglo XX el club blanco se ha quedado sin títulos en 2021, 2019, 2015, 2013, 2010, 2009, 2006, 2005 y 2004. Y ahora si no logra levantar la Champions o revertir la complicada situación que vive en la Liga, repetirá su segundo año de sequía después del vacío de la pasada temporada, en la que Carlo Ancelotti dejó el banquillo al final de la misma para convertirse en el seleccionador de Brasil. Nada hace pensar que Álvaro Arbeloa vaya a mantenerse la próxima temporada en el banquillo del Real Madrid. Es más, hay quien asegura dentro del club que, dependiendo de cómo sea el desenlace de la eliminatoria con el Bayern de Múnich, podría salir incluso antes de que acabe la temporada. Los nombres que más han sonado para suplirle en el banquillo son los de Jurgen Klopp, el hombre que el presidente ha tenido siempre como primera opción, y el de Mauricio Pochettino, que también es del gusto de Pérez.

El primero parece que se desligará del proyecto de Red Bull y según aseguran fuentes del club, ya habría preguntado al Madrid qué fichajes estaría dispuesto a asumir para reforzar el equipo la próxima temporada. Sin embargo, el carácter del técnico alemán y el tipo de gestión intervencionista que desarrolla en los clubes le acercan mucho al estilo de Xabi Alonso. Quien ha salido escaldado después de que el vestuario le hiciera la cama con la connivencia del presidente.

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Pochettino, por su parte, es seleccionador de Estados Unidos actualmente, pero queda libre tras el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El argentino siempre ha sido un entrenador que ha gustado a Florentino porque es un técnico que sabe manejar los vestuarios sin ponerse por encima de los jugadores y además mantiene buena relación con los presidentes de los clubes en los que ha estado. Se trataría, por tanto, de un tipo de gestión que le acerca más a la que desarrollaron en su día Vicente del Bosque, Zinedine Zidane o Carlo Ancelotti.