El Compostela pierde en San Lázaro y deja el liderato en bandeja

La SD Compostela sufrió la primera derrota de la temporada como local tras caer frente al Atlético Arteixo (0-2). Un doblete de Adrián Otero acabó con la imbatibilidad en el Vero Boquete del equipo blanquiazul, que fue superior pero no consiguió aprovechar sus oportunidades. Un tropiezo que pone en serio peligro el liderato y deja al Arosa, a expensas de su partido en A Estrada de esta tarde (19.00 horas), en una posición inmejorable antes del duelo directo en Vilagarcía.

Segunda final en San Lázaro en apenas cuatro días. Una situación que influyó en el once titular de Secho Mártinez, que introdujo cambios con el objetivo de gestionar cargas de la forma más eficiente posible sin perjudicar la competitividad de su equipo. Destacó la entrada de Aarón Martínez en el carril izquierdo, posición que ya ocupó en la última media hora del duelo ante el Gran Peña y que permitió a la esedé protegerse con línea de cinco en fase defensiva. Además se consolidaron Diego Uzal como pivote y Charly como delantero centro.

Enfrente, un Atlético Arteixo que llegaba a la capital gallega en una dinámica extraordinaria después de ocho partidos sin perder y de cuatro triunfos consecutivos. El tercer clasificado, el mejor equipo de las últimas diez jornadas, apostó por un planteamiento valiente de inicio con la idea de discutirle la posesión al líder, mientras amenazaba con Jota, Otero y Rubo como hombres más adelantados.

El plan raposo no intimidó al Compostela que, consciente de la importancia del choque, comenzó con mucha intensidad y protagonizó los primeros acercamientos a la portería rival. La presión compostelana derivó en varias internadas por banda, sobre todo por la derecha, desde donde Armental y Valín se erigieron como un quebradero de cabeza constante para la defensa rojiblanca.

Las ocasiones de los locales no terminaban de generar peligro real sobre la meta defendida por Carlos García hasta que entró en juego el balón parado. Cada centro al área generaba dudas en la zaga arteixana, incapaz de imponerse con contundencia en los duelos, lo que permitió a Antón Guisande cabecear completamente solo hasta en dos ocasiones, las cuales no encontraron portería.

Un contexto que dejó minutos de mucha fluidez y comodidad del Compostela en ataque, en los que nuevamente las combinaciones por banda actuaron como recurso desatascador"

Estos avisos en jugadas estratégicas permitieron al conjunto blanquiazul hacerse definitivamente con el control del partido para instalarse en el campo del cuadro arteixano. Un contexto que dejó minutos de mucha fluidez y comodidad del Compostela en ataque, en los que nuevamente las combinaciones por banda actuaron como recurso desatascador.

A punto estuvo de encontrar el premio a su vistosidad e insistencia el bando capitalino en la cabeza de Charly. El delantero de Ares aprovechó un gran centro de Armental y la posterior prolongación de Aarón para imponerse a su marcador y conectar un remate de cabeza, pero el intento se marchó alto.

El Atlético Arteixo resistió el empuje picheleiro y tomó, de forma fugaz, la iniciativa del duelo. Su breve reacción encontró en un remate lejano su única oportunidad de gol de los primeros treinta minutos, opción desbaratada por Cobo que desvió a córner. Este impasse en la tendencia del encuentro dio paso al guion anterior, donde Armental y Aarón volvieron a actuar como protagonistas. El ribeirense colgó un balón medido al carrilero izquierdo que demostró no ser asiduo a ocupar el área rival, rematando arriba. En la siguiente jugada, el encargado de finalizar la acción fue el ‘7’, pero se topó con Carlos hasta en dos ocasiones.

Antes del descanso, el Arteixo gozó de su oportunidad más clara. Pablo Agulló estrelló en el larguero una falta directa desde el borde del área blanquiazul. Y así, al ecuador, con el susto en el cuerpo.

Pese al aviso, las sensaciones no variaron tras la reanudación. El Compos, de la mano de Guisande, buscó acorralar a su rival en campo propio. Secho optó por airear al equipo con la entrada de los dos grandes recursos ofensivos que mantenía en el banquillo: Jorge Maceira y Juan Parapar. El ingreso de ambos futbolistas junto a la percepción generalizada de tener el control del choque invitaban a pensar en la proximidad del tanto blanquiazul, pero llegó el error.

Riki Mangana no estuvo acertado a la hora de medir un pase largo desde la defensa rival y dejó solo ante a Cobo a Adrián Otero. El delantero rojiblanco mostró una calma asombrosa y definió cruzado, a la derecha del portero catalán, para abrir el marcador en San Lázaro (60’).

Antón Guisande es objeto de falta durante el partido frente al Atlético Arteixo. / Jesús Prieto

A partir de ahí, monólogo local en busca del empate. El tanto del Arteixo también obligó a Secho a quemar sus naves con la introducción de Cañizares y Unai Peón. El resultado era el que era y el tiempo se acaba para el Compostela. Lo intentó con centros laterales, pero la defensa rojiblanca despejaba cada envío; probó con internadas de sus carrileros, pero el Arteixo se mostró muy sacrificado en las coberturas; trató de inquietar con algún tiro lejano, pero no era el día.

Con el orgullo y el liderato en juego, la esedé se lanzó a tumba abierta en busca de un gol que arrojase algo de esperanza. Unai Peón, con un fuerte remate desde el borde del área, se quedó a escasos centímetros de ver portería, mientras que Maceira no encontró compañero alguno desde la línea de fondo.

Ya en el tiempo de descuento, el equipo local agotó todas sus opciones sin éxito. Con Cobo buscando el remate a la desesperada, el Compos pidió penalti sobre Maceira, el árbitro no decretó nada, la jugada siguió y Adrián Otero, solo, sin portero, anotó el gol de la sentencia (95’).

Con esta derrota, el Compos se mantiene en los 57 puntos y queda a merced de lo que haga el Arosa esta tarde (19.00) en el campo del Estrandense.