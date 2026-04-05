El Obradoiro arrasa en la 'guerra' con el Palencia

Victoria dominante del Monbus Obradoiro por 81-53 ante el Súper Agropal Palencia en un choque cargado de contactos. Tras un primer cuarto de muchos golpes y pocos puntos, los de Diego Epifanio subieron de 'marcha' para imponer su ritmo, controlando el marcador de principio a fin. De hecho, pudo dar muchos minutos a los suplentes y, en especial, a Etxeguren. Descanso importante de cara al decisivo derbi ante el Leyma Coruña por la primera plaza.

Palencia ganaba el salto inicial y, a la tercera y tras dos rebotes ofensivos, abría el marcador con triplazo de Jakovics, respondido de inmediato por Barrueta. El Obra salía con dureza en defensa, al igual que su rival. El alero picheleiro metía el segundo desde fuera. Contratiempo para Epi, con la segunda falta de Barcello antes de los cuatro minutos. Entraban Brito y Quintela, Westermann era el otro que se sentaba. Mucho protagonismo para Barrueta, que lanzaba el cuarto triple, sin fortuna. Pero es que entrar a canasta era tarea imposible con el nivel de contacto en ambos lados.

Y es que el Obra solo podía jugar por fuera y Barrueta ponía el 9-6. Segunda falta de Kamba, en ataque, y al banquillo. Quintela cometía otra y ambos conjuntos con 4. Eso sí, muchas más cometidas sin pitar en los dos bandos. Borg lograba penetrar y sacar una bandeja, más sencillo con el riesgo de los tiros libres. También finalizaba bajo el aro Brito, a pase magistral de Kravic (11-5). Andersson llevaba a Wintering a la línea de personal, cortando una transición. Sin errores. Brito se escapaba solo sacaba una bandeja, en la que le hicieron una falta no pitada. De inmediato, contestaba Muñoz de tres (13-10). Sería la última de un cuarto imposible de jugar para los ataques. Los colegiados debían 'abaratar' el sonido de sus silbatos.

Muñoz empezaba como terminó el anterior, intentando una penetración demasiado difícil. En su aro, cometía falta sobre Kravic en su intento de tiro. Solo metía el segundo, tras repetirlo. En transición, buscó Westermann la ventaja de Munnings sobre Wintering, sacando falta. Seguían el gancho de Kravic y la penetración de Kamba (16-12). El base galo del Obra castigaba desde el exterior y robaba en el poste a Levy. Repetía de tres para poner dobles dígitos de diferencia (22-12). Tiempo de Natxo Lezkano. Al regreso, triple desde la esquina de Kamba, contestado por Brito.

El Obradoiro arrasa en la 'guerra' con Palencia / Jesús Prieto

El pick and roll de Westermann y Dos Anjos aparecía, finalizando el segundo. Repetiría a pase de Brito, con mate a una mano que forzaba el segundo tiempo de Lezkano. Quintela entraba para volver a salir por Westermann, al cometer su segunda falta. Seguían negados en Palencia y Brito endosaba otro triple (32-15). Armus se 'comía' dos tapones, de Dos Anjos y Brito, y fallaba solo bajo el aro a la tercera. Pero retenían el balón y Vrankic sacaba la cuarta falta del Obra pasado el ecuador del cuarto. Eso sí, no anotaban.

Antideportiva de Galán, desafortunado, ya que la cometió al engancharse cayendo. Uno dentro de Vrankic. Jakovics sumaba dos y ahora paraba Epi. Quintela frozaba dos faltas seguidas y un gancho espectacular (34-18). Barcello sacaba una más al intentar una suspensión, que además era la quinta. Fallaba el segundo intento. Tocaba la red Dos Anjos en un tiro palentino y concedían los dos a Borg. Tercera falta de Quintela, al banquillo, y dos tiros libres para adentro de Wintering. Pasaba por el mismo test Barrueta, impecable (37-22). Y seguía el paso por la línea de personal, con Borg metiendo solo uno, último punto de una primera parte que acababa 37-23.

Llegaba la segunda y triple desde la esquina de Barrueta (14 puntos). Los colegiados ahora eran demasiado rigurosos con el Obra. Falta pitada a Barcello y en ataque a Galán. Pero no se iban del duelo y Dos Anjos encestaba un tiro a corta distancia. Le caía la tercera falta al Obra, pero Palencia seguía sin acertar. Le caía la técnica a Lezkano, tras muchas protestas cuando habían sido 'generosos' con los suyos. Barrueta los noqueaba desde el exterior doblándolos con el 46-23. Tiempo visitsante.

Y que regreso. Robo de Westermann y matazo a dos manos de Galán. Repetía Dos Anjos, a una, con canasta de Kamba de por medio. No frenaban los locales, dos más uno de Barcello, que fallaba el tiro libre. Dominio total de los de Epi. Wintering robaba y creía que se escapaba solo, pero Andersson aparecía por detrás para taponarlo, siendo además fuera del Palencia. Sar era una fiesta. Tras intentos infructuosos, Barrueta finalizaba en transición y Wintering anotaba a media distancia. Mantenía el ritmo Dos Anjos bajo el aro (56-27). Kamba se retiraba con molestias en la cadera.

Quintela cosechaba la falta de Wintering, empatando a cuatro ambos equipos en ese apartado. Muñoz chocaba con Andersson, para sacar un dos más uno efectivo. Etxeguren recibía también la quinta visitante, errando el primero (57-30). Vucetic se la devolvía, con el mismo resultado. Cometía otra el interior picheleiro y Muñoz solo atinaba con el segundo. Otra vez a la línea de personal el pívot local, sin suerte. Pero el rebote era del Obra y caía la bandeja de Quintela que despedía el cuarto (59-32).

Último acto en Sar, con Muñoz metiendo una complicada media distancia ante Andersson. Etxeguren dejaba un taponazo, quinto local. Armus se revolvía en el poste para lograr aportar puntos . Seguía Heron con dos tiros libres (59-38). Brito destapaba el marcador local en el cuarto entrando al aro, respondido de igual modo por un Jakovics que repetía tras roba a Barcello. El americano contestaba con una bandeja (63-42). Nuevo tapón, ahora de Munnings, con un 'remate' de voleibol, espectacular.

Jakovics seguía engrosando su marcador, ahora con una bomba. Los locales estaban más erráticos y con más pérdidas, demasiada relajación. Robo palentino y triple de Rodríguez (63-47). Tiempo de Epi. Barcello, tras sacar una falta, encestaba solo a media distancia desde la esquina. Repetía en la 'corona' del tiro libre en suspensión. Mantenían el control los compostelanos, que se dedicaron a quemar tiempo y acudir a los tiros libres para cerrar el encuentro, llegando a entrar Grela. Así, el Obra se impuso por 81-53.