Los New York Knicks fichan a una agencia de origen gallego para encontrar a su próxima estrella

En la madrugada de este lunes 6 al martes 7 de abril, a partir de las 2.50 h., la NCAA coronará a su nuevo campeón. Michigan, con el español Aday Mara en sus filas, y UConn lucharán por el título en un partido que puede servir como un gran escaparate y un trampolín hacia la NBA.

Desde mediados de marzo, 68 universidades compiten en el torneo final del campeonato nacional universitario, el 'March Madness', uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo. Se trata de un escenario donde nacen las próximas estrellas del baloncesto profesional.

Entre los nombres que ya acaparan titulares aparecen jugadores como AJ Dybantsa (BYU), Cam Boozer (Duke) o Darryn Peterson (Kansas), consideradors futuros referentes de la NBA y los grandes 'prospects' de este Draft. Pero junto a ellos, cada año surgen perfiles menos mediáticos y alejados de los focos que acaban entrando de lleno en los radares de ojeadores, franquicias y aficionados.

Una agencia gallega entra en la órbita de la NBA

Precisamente ese cometido, encontrar los mejores talentos universitarios con los que intentar dominar la NBA en los próximos años, es el que tendrá a partir de ahora una agencia deportiva de origen gallego que acaba de 'fichar' por los New York Knicks de la NBA.

Se trata de la agencia Next Radar Basketball (NRB), que, tal y como ha anunciado en sus redes sociales, comenzará a trabajar con el equipo neoyorquino para reforzar su red de scouting internacional: "Nos enorgullece anunciar que NRB, a través de su subdirector general, se ha unido a la labor de captación internacional de talentos de los New York Knicks. Este acuerdo representa un importante avance para NRB y para el trabajo que hemos estado desarrollando".

Un equipo internacional y multidisciplinar

Next Radar Basketball está conformado por un equipo multidisciplinar con amplia trayectoria en el baloncesto global. Entre sus integrantes destacan sus dos cofundadores: el periodista gallego Roberto Anidos y Tim Shea, excazatalentos de la NBA afincado en Lugo y exentrenador de Nigeria en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, así como de Atlético de Madrid, Ferrol u Ourense en la ACB.

Roberto Anidos y Tim Shea / Cedida

Junto a ellos, también forman parte de la estructura el ojeador y entrenador Richard Dale Mock y Richard Anicet Lavodrama Ondoma, primer jugador africano de la ACB (Clesa Ferrol, CB Valladolid y Joventut de Badalona) y drafteado por Los Angeles Clippers.

Más que un simple 'scouting'

Esta colaboración con los Knicks permitirá a la agencia participar de manera activa en uno de los procesos más determinantes del baloncesto como es la detección de talento global. Para ello, NRB elaborará "informes, análisis y seguimiento de jugadores en competiciones internacionales" para tratar de "identificar el talento fuera de los Estados Unidos".

Pero su propuesta va más allá del scouting convencional. Su modelo apuesta por identificar a jugadores con un potencial integral: capacidad técnica, adaptación cultural u desarrollo de marca personal.

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En este contexto, resulta especialmente relevante el sistema NIL (Name, Image & Likeness / Nombre, imagen y semejanza), ya que lo que se busca ahora es detectar perfiles que no solo destaquen en la pista, sino que también puedan maximizar su valor comercial: "Con el panorama cambiante del atletismo universitario se ha vuelto más crucial que nunca identificar a aquellos individuos que poseen una fuerte comercialización, atractivo global y marcas personales listas para prosperar en el sistema universitario".