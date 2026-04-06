Galicia se 'cuela' en la fiesta de despedida de Carolina Marín

El pasado 26 de marzo Carolina Marín anunció su retirada del bádminton. «Mi camino acaba aquí. Gracias a todos», manifestaba la campeona olímpica en Río 2016, que desvelaba mediante un comunicado en sus redes sociales una decisión precipitada por el estado de su rodilla derecha: «No quiero poner en riesgo mi cuerpo».

Este prematuro retiro signfica además que la deportista no estará presente en el Campeonato de Europa de Huelva 2026, en el pabellón al que da nombre y que se celebra en su ciudad natal.

Pero su ausencia no ha sido motivo de olvido y en la propia competición, que se desarrolla a partir del día de hoy hasta el 12 de abril, se llevarán a cabo diferentes homenajes en honor a la figura y la trayectoria de Carolina.

Carolina Marín, campeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Río 2016. / Europa Press

Presencia gallega

La cita continental contará con la presencia de cuatro jugadores de la federación gallega: Rodrigo Sanjurjo (CB Santiago), Lucía Rodríguez (CB As Neves), Nikol Carulla y Jacobo Fernández (Cíes Vigo). Este dato cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, de los diez deportistas que integran la selección estatal, cuatro han sido formados en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

El santiagués Rodrigo Sanjurjo será el encargado de abrir la participación autonómica en el torneo junto a Nikol Carulla en dobles mixtos. La pareja española se medirá a los grandes favoritos: el tándem germano formado por Malik Bourakkadi y Leona Michalski (17.30 horas).

Rodrigo Sanjurjo, Jacobo Fernández y Lucía Rodríguez posan junto a Carolina Marín. / Cedida

Tras ellos, Lucía Rodríguez recogerá el relevo en la misma modalidad. La jugadora del As Neves, haciendo pareja con el granadino Ruben García, se enfrentará a los neerlandeses Meerte Loos y Andy Buijk (20.40).

Mañana, día del homenaje principal a Carolina Marín, llegará el turno para Jacobo Fernandez (11.00). El jugador vigués y el alicantino Alberto Perals competirán ante los búlgaros Ivan Rusev e Ilyan Stoynov en dobles masculino.