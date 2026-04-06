El Obradoiro abre este martes la venta de entradas para el derbi en Coruña

El Monbus Obradoiro abre este martes, a las 12.00 horas, la venta de entradas para el decisivo derbi ante el Leyma Coruña, que podría valer el billete del ascenso directo. El encuentro se disputará en el Coliseum de A Coruña este sábado, a las 19.00 horas.

Entradas

El club, después de una larga espera, ya conoce la información acerca de las entradas asignadas por el conjunto herculino. Tras reservar un porcentaje de entradas para las peñas, las localidades restantes se pondrán a la venta este martes a las 12.00 horas. Cada entrada tendrá un precio de 20 euros y solo podrán adquirirlas los abonados del Monbus Obradoiro, con un máximo de una entrada por persona. Las mismas se enviarán a los compradores una vez que el Leyma se las haga llega al club. Los interesados deberán darse prisa, ya que la venta de entradas que abrió el conjunto local duró unos escasos minutos hasta agotarse.

Autobuses

Para facilitar el desplazamiento, el club pondrá a disposición de los aficionados autobuses especiales hacia A Coruña. Podrán reservar billete todas las personas que tengan entrada para el partido, independientemente de dónde la hayan comprado (web de Leyma Coruña o Monbus Obradoiro). La expedición partirá desde la puerta de oficinas del Multiusos Fontes do Sar a las 16.00 horas y regresará al mismo lugar al término del partido. El precio del billete es de 5 euros.

Las condiciones varían según el tipo de comprador. Los abonados del Monbus Obradoiro, al adquirir el billete, deberán abonar 5 euros, que se reembolsarán posteriormente en su monedero del club, haciendo que el viaje sea gratuito. Cada billete debe comprarse con el usuario y contraseña del abonado, ya que solo así se podrá hacer el reembolso. Una persona puede comprar varios billetes, pero solo se considerará un abonado para el reembolso. Si el abonado no realizase el viaje, no se realizará reembolso. Los no abonados podrán adquirir los billetes de autobús, pero no tendrán derecho a reembolso.

Los autobuses solo circularán si se alcanza un número mínimo de plazas vendidas. En caso contrario, se reembolsará el importe del billete.