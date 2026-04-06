Raúl López intentará ofrecer una pantalla gigante para el derbi y apunta a la continuidad de Quintela

Parte del obradoirismo podría tener la suerte de ver el derbi ante el Leyma Coruña unidos. Y es que el presidente del Monbus Obradoiro, Raúl López, señaló en el programa de 'O Noso Basket' que se estrenará este martes que hará todo lo posible, en el poco tiempo de margen que hay hasta el enfrentamiento, por ofrecer una pantalla gigante en Santiago de Compostela para que todos los aficionados que no consiguieron entradas para el Coliseum puedan vivir juntos el choque.

Julio Bernárdez, presidente de la Federación Gallega de Baloncesto, menciona en el programa "la idea de poner en algún pabellón una pantalla gigante, porque estoy convencido de que iría mucha gente", apuntando que sería "épico en Galicia". Y el mandatario del Obradoiro lo dejó claro: "Si es posible que en Santiago pongamos esa pantalla en el tiempo que nos queda, lo vamos a intentar. No sé si es posible, pero si lo es, lo haremos".

Entre esos apuntes, también habló de Sergi Quintela. Tras halagar al jugador y afirmar que está convencido de que en la próxima temporada en la élite habrá tres equipos gallegos, López fue preguntado por si Sergi Quintela estaría en esa ACB, siendo claro: "Exactamente. Y más. Sergi es el que transmite eso del buen trabajo, del nunca se rinde y siempre está. Eso no tiene precio".

El presidente del conjunto compostelano dejó muchas más noticias junto al mandatario federativo que se revelarán este martes, cuando el canal de YouTube de O Noso Basket publique su entrevista en un especial del derbi cargado de muchas sorpresas y protagonistas de un derbi que puede valer el ascenso.