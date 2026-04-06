Iván López y José Luis Díaz ganan un Open Presidente da Xunta de pesca a mosca marcado por los cambios de caudal del Xallas

La pareja de pescadores lucenses del club Río Neira Iván López Hombeiro y José Luis Díaz Pepón se proclamó ganadora del Open Presidente da Xunta de salmónidos mosca en la modalidad de dúos, una de las pruebas estrella del calendario de la Federación Galega de Pesca y del que sale además la selección que representará a Galicia en 2027 en el campeonato nacional de la especialidad.

Hombreiro y Pepón se impusieron al dúo del club Río Deza integrado por Fernando Lorenzo y Francisco Javier García Romeo; y a Juan José Verde y José Manuel Míguez, del W. Latorre de Padrón. Los seis representarán a Galicia en el campeonato de España de dúos del año que viene. Estarán acompañados además por algunos pescadores de categoría juvenil, dentro de la filosofía de la Federación Galega de Pesca de ir mezclando a deportistas veteranos con jóvenes para garantizar el relevo en la pesca de competición. La experiencia ya se probó en el campeonato de España de lago celebrado esta misma Semana Santa en Tricio (La Rioja), en el que el coruñés David Arcay regresó con la medalla de bronce.

Un total de 26 parejas de pescadores de mosca de las cuatro provincias participaron en el Open Presidente da Xunta el viernes y el sábado, bajo la modalidad de captura y suelta (sin muerte) y con truchas más difíciles de lo habitual, debido al calor y al bajo caudal del río, lo que complicó la pesca en algunos tramos y horas. La lucha por el podio estuvo apretadísima hasta el final, por lo que cada trucha contó. Finalmente se impuso la pareja del lucense Hombreiro y el mariñano Pepón, por delante de los dezanos Lorenzo y Romeo, y de Verde, de Ames, y Míguez, de Padrón. Rafa Bellas y Vicente Pico, de As Pontes, fueron cuartos, por delante de Alberto Vicente y David Ramos.

Todo en medio de un ambiente festivo, con epicentro en el Hotel Insua de Cee, lugar de concentración de los deportistas y de la entrega de premios, que presidió el jefe territorial de Patrimonio Natural de la Xunta en Ourense, Juan José Gómez.

Suspendida la parte final

Pero sin duda, la presente edición del Open Presidente da Xunta de salmónidos mosca estuvo marcada por el caudal del río en el coto de Xallas-Beba, entre Mazaricos y Dumbría, en la última jornada. En la mañana del sábado, antes de empezar, la presa de A Fervenza estaba turbinando, lo que incrementó el caudal e impidió pescar algunos tramos durante los primeros compases de la prueba, además de alterar en general la colocación de los peces.

Sin embargo fue en la última manga cuando todo se complicó. A falta de 25 minutos para finalizar el Open, sonaron las sirenas de aviso de la presa, lo que alertó a los pescadores de los tramos más cercanos, que dieron aviso a los jueces de la prueba, ya que además notaron un aumento de caudal. Al momento, la Federación Galega de Pesca dio orden de suspender la competición y sacar al más de medio centenar de participantes del río, por razones de seguridad.

La Federación expresó su malestar por lo ocurrido. "Fue un aumento repentino de caudal sin previo aviso, pasando en pocos minutos de 4 metros cúbicos por segundo a 24", explican. "Sorprende porque nunca nos había pasado esto: al contrario, se solicitaba un caudal para la celebración de la prueba y siempre lo mantenían estable". Esta vez subió "sin previo aviso", ya que las sirenas "solo se escuchan en los tramos cercanos a la presa". Además, la Federación asegura que había facilitado hasta tres números de teléfono en caso de que la empresa se viese obligada a abrir, pero nadie contactó.

Un momento de la prueba / ECG

La empresa Xeal, concesionaria de A Fervenza, asegura que no se abrieron las compuertas sino que lo que se hizo fue conectar las turbinas para prepararlas para su trabajo posterior. "Ese proceso de conexión implica una variación de caudal que se avisa con señales acústicas", argumentan fuentes de la compañía, que en todo caso sostiene que "es una subida de caudal que se encuentra dentro de los parámetros que permiten el desarrollo de la pesca".

El Open de 2027 se traslada

En todo caso y para evitar que la situación se pueda repetir, la Federación Galega de Pesca, "en aras de la seguridad de nuestros deportistas", renuncia a volver a organizar el Open Presidente da Xunta de Galicia en el coto de Xallas-Beba, donde se había celebrado hasta la fecha. El nuevo escenario será el río Neira, en Lugo.