La tenista Marina Bassols denuncia amenazas de muerte por las apuestas: "Te voy a asesinar, sé dónde vives"

En los últimos meses, varios tenistas han levantado la mano para alertar de las graves consecuencias que están sufriendo los tenistas por las apuestas en su deporte. Hace unos meses, Lucrezia Stefanini y Panna Udvardy denunciaron situaciones similares, y esta semana ha sido la catalana Marina Bassols quien se ha visto envuelta en esta desagradable situación tras perder un partido en Colombia. "Te voy a asesinar, sé dónde vives", reportó haber recibido en sus redes sociales.

La catalana de 26 años ocupa actualmente el puesto 203 de la WTA y denunció los hechos este domingo en su cuenta de Instagram tras el torneo de Bogotá, donde perdió en la previa ante la rusa Anastasia Tikhonova. "Esto es lo que vivimos la mayoría de tenistas en nuestro día a día y especialmente en días de competición. Es muy grave", empieza epxlicando la tenista en un vídeo compartido en sus redes sociales. "Hablo desde el enfado y la tristeza, pero también siendo sincera desde el miedo", reconoce la tenista que asegura haber recibido insultos "de todo tipo". A medida que avanza el vídeo van a aprecienod mensajes gravísimos con amenazas de muerte que la tenista ha recibido en los últimos días. "Es una barbaridad los mensajes que llegamos a recibir, y peor aún, normalizar", asegura.

"Salimos a competir y darlo todo. No soy responsable de las apuestas de nadie", defiende la deportista. "Sinceramente no sé qué más puedo hacer para frenarlo, pero tener que cerrar mis redes sociales no es una opción porque yo no soy quien genera este problema", reflexiona. "Las redes sociales deberían ser un espacio seguro donde compartir, apoyar, promover buenos valores, no donde se difunda odio y mucho menos amenazas".

Tras esas palabras, la tenista catalana procede a leer los mensajes amenazantes que ha recibido esta semana con frases como: "Te voy a asesinar", "¿Cómo quieres morir?", "Te voy a matar 100%, eh", "Tenlo claro. Estás muerta", "Buah, te voy a asesinar. Sé dónde vives, pedazo de zorra. Te voy a buscar la ruina", "He pagado un cartel para que te maten", "Estás muerta. Ten cuidado por donde pisas" o "búscate un buen seguro de vida y un abogado, porque te voy a matar en cuanto vuelvas a casa".

La WTA lo investiga

El año pasado, la Asociación de Tenis Femenino (WTA) y la Federación Internacional de Tenis (ITF) publicaron un informe que describía la magnitud del abuso dirigido a las jugadoras en redes sociales y pidieron a la industria del juego que tomara medidas de forma más eficaz contra los responsables. El 40% de los mensajes de odio recibidos por las deportistas provenía de apostantes furiosos por el resultado de los encuentros. Solo el pasado año, 458 jugadores fueron objeto de abuso o amenazas directas; cinco jugadoras recibieron el 26 % del total de abusos identificados, mientras que 97 cuentas prolíficas fueron responsables del 23 % de todos los abusos detectados.

Noticias relacionadas

"Yo me pregunto, hasta dónde vamos a permitir que llegue esto. De verdad tiene que pasar una desgracia para que alguien reaccione y se tomen medidas. No forma parte del deporte y esto no se debería tolerar porque ya he cruzado una línea. Detrás de cada jugador hay una persona", zanjó la tenista.