Tra Holder: "Es, probablemente, el equipo más talentoso en el que he estado"

Tra Holder ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Monbus Obradoiro después de haber visto a su nuevo equipo imponerse al Súper Agropal Palencia y en la antesala del derbi. El base se mostró feliz de su llegada a Santiago, con el único contratiempo de que su transfer todavía no ha llegado. Pese a ello, ya se aventuró a decir que este es, probablemente, el equipo más talentoso en el que ha estado.

El exterior admite que su llegada "fue una gran experiencia. El equipo es genial y me lo han hecho muy fácil. También los entrenadores y el director general, se han portado muy bien. No me siento fuera de desde que he llegado a aquí. Estoy emocionado para jugar el siguiente partido".

Holder se define como "un creador y creo que una de mis mayores habilidades es mi agresividad, mi actitud agresiva. Pero creo que con el talento que tiene el equipo no va a ser necesario que amase tanto el balón. Estoy para lo que el entrenador necesite, en ataque y en defensa. Estoy para lo que haga falta y dar lo mejor de mí".

Tra Holder durante el partido del Palencia, en el que no pudo debutar al no haber llegado su transfer / Jesús Prieto

Y no tiene miedo de adaptarse tácticamente: "Este es, probablemente, el equipo más talentoso en el que he estado. El gran playbook me da la oportunidad de leer la defensa. En el pasado he tenido algunos con los que la defensa me ha podido leer y defender un poco más fácil. Con un libro más amplio es difícil cubrirnos, especialmente con todo el talento que tenemos. Creo que eso hace que el juego sea mucho más sencillo. Eso es lo que noté la pasada noche, el alto ritmo y los tiros fáciles que tenemos".

Además, considera que los aficionados "fueron increíbles. Eso fue la primera cosa que noté, incluso cuando me acerqué al pabellón, cuando todo el mundo estaba afuera. Es un gran ambiente para mí, como jugador. Sabía de la importancia del partido, con lo físico que fue. Creo que esa intensidad jugó a nuestro favor. Pero estoy emocionado, es una gran oportunidad para mi equipo, para la ciudad y para la organización. No puedo esperar a jugar y espero aportar algo positivo para el equipo".

Ahora llega el derbi: "Entiendo la importancia del partido. Obviamente, somos dos equipos que estamos luchando por algo especial. Sé que habrá una guerra. Para mí, voy a intentar tomarlo como si estuviera jugando cualquier otro encuentro. Daré todo de mí, jugaré duro y haré lo que los entrenadores y mis compañeros me digan. Y espero que regresemos con la victoria".

En cuanto a su pasado, comparado con la competición a la que llega, Holder apunta que "empezando con la más reciente, en China, es un tipo diferente de baloncesto. En Alemania, el físico estaba ahí, así que puedo decir que eso me ayudará a prepararme para jugar en esta competición. Pero diría que aquí el talento es un poco mejor, al menos con los dos equipos que vi ayer. Todo el mundo puede crear y tirar. Es más táctico. Pero siento que ya soy algo más veterano, por lo que me siento bien y preparado".

Por último, comentó lo que pudo disfrutar en Santiago de Compostela como ciudad: "Me parece muy histórico y hermoso. Tuve la oportunidad de caminar en el centro el otro día. Me gustó mucho. Le envié fotos a mi familia hace 10 minutos. Me gustó la ciudad. La comida es genial y probé la paella ayer".

Tra Holder viendo a sus compañeros de equipo contra el Palencia / Jesús Prieto

Desde el club

También intervino Héctor Galán, director general del club, apuntando que Holder tiene los que buscaban en un jugador: "Que tuviese capacidad de anotación, que pudiese generar para él y para los compañeros. Es su primera experiencia en España, ha estado jugando en China hasta el 21 de marzo, creo. Aquí, la temporada pasada jugó en primera división alemana, haciéndolo muy bien. Ahora estamos intentando adaptarlo, meterlo en dinámica. Es difícil, porque llevamos muchísimos meses ya de trabajo. El equipo va con una velocidad importante y con mucha carga táctica detrás. Pero en estos días que está con nosotros sí que ha demostrado ser un jugador inteligente tácticamente, que entiende un poquito el juego".

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Finalmente, mostró su enfado al no haber contado con el transfer del jugador para el partido con Palencia: "No ha llegado y nosotros cerramos esta incorporación el lunes a la noche, cuando ya, desde mi oficina, solicité el transfer. Y me parece un poquito mal que, desde el lunes hasta el domingo, un transfer, que es darle a un botón y darle a otro botón, no llegue y no pueda jugar. Hemos hablado con la Federación Española, lógicamente, con FIBA y con la Federación China. No han sido capaces de enviarlo y me consta que había otros dos equipos que recibieron el transfer el viernes, a las nueve de la noche. No me parece justo, ni me gusta, que unos jueguen con unas herramientas y otros no podamos jugar con ellas".