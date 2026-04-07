La conexión con Galicia de Aday Mara, el primer español en ganar la NCAA y que ya apunta a la NBA

El zaragozano Aday Mara ha escrito una página dorada más en la historia del baloncesto español. El pívot de 2,21 metros se proclamó campeón de la NCAA con los Michigan Wolverines tras derrotar en la final del campeonato universitario a UConn Huskies por 69-63, convirtiéndose así en el primer jugador español en conquistar el título de la NCAA.

El joven jugador español, que este martes celebró además su 21 cumpleaños, llegó a la NCAA en 2023 tras haber disputado varios partidos con el primer equipo del CAI Zaragoza y generando una gran polémica tras su marcha del club maño.

Tras un paso de dos años por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) donde no terminó de cuajar, el pasado año firmó por Michigan, comenzando una explosión meteórica que lo ha convertido en una figura fundamental de su equipo.

Un 'unicornio' que ya apunta a la NBA

Ahora, tras su destacado papel en el 'March Madness', donde entró en el quinteto ideal del mismo tras promediar 14'7 puntos, 5'7 rebotes, 3'2 asistencias y 2'3 tapones, Mara apunta a la NBA, donde las predicciones lo sitúan tras su buen papel en el torneo universitario cerca de los puestos de lotería del próximo draft, dentro del top 15.

La pasión de Aday Mara por el deporte le viene de familia: su madre, Angélica, fue jugadora de la selección española de voleibol, y su padre, Javier exjugador de baloncesto profesional.

Precisamente por sus progenitores, en concreto por su padre, viene la vinculación con Galicia del próximo 'unicornio' del baloncesto español.

Aday Mara en un partido con Michigan / MICHAEL REAVES / Getty Images via AFP

El vínculo de la familia Mara con Galicia

A finales de los años 80 se fundó en A Coruña un proyecto baloncestístico que buscaba llevar el deporte local al nivel más alto. Por aquel entonces, el Leyma Coruña aún no existía (se fundó en 1996) y el Basketmar buscaba ser un referente en la ciudad.

Aunque la historia del Basketmar fue corta, ya que acabó desapareciendo en 1994, entre sus filas destacaba la presencia de varios destacados jugadores gallegos, así como de un joven zaragonano: Javier Mara, el padre de Aday.

De jugar en ACB a medirse al Obradoiro

El jugador maño, que ya había debutado en ACB con el CAI Zaragoza, llegó a la ciudad herculina previo paso por el Ten Sur Canario para formar parte durante un par de temporadas del proyecto que subió de Segunda a Primera B (categoría que después pasó a ser la LEB Oro y en la actualidad Primera FEB) y que incluso coqueteó en un par de ocasiones con un ascenso a la ACB.

Además de Javier Mara, en las filas del equipo coruñés también se encontraban, entre otros, Tito Díaz (exjugador del Breogán y actual director deportivo del club lucense), Fernando Vidal, el estadounidense Mike Giomi, Alberto Alocén (padre de Carlos Alocén) o Joaquín Arcega (padre de JJ Acega-Whiteside, uno de los primeros españoles en la NFL).

Plantilla del Basketmar en 1992 / Cedida por Joaquín Arcega

Curiosamente, durante su corta estadía en Primera, el Basketmar se enfrentó al Monbus Obradoiro. Fue en la temporada 1991/1992, que terminó con los coruñeses luchando por el ascenso a ACB y con el conjunto santiagués descendiendo a Segunda División, sin embargo no hubo descensos por la ampliación de la categoría, aunque el Obradoiro renunció a participar el próximo año.