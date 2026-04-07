El Arosa no abrirá la venta anticipada general de entradas para el duelo ante el Compostela

Arosa SC y SD Compostela disputan este domingo (Estadio Municipal de A Lomba, 17.00 horas) un duelo clave en la lucha por el ascenso directo a Segunda Federación. Un enfrentamiento entre dos equipos históricos del fútbol gallego que apunta a registrar un gran ambiente en las gradas. La entidad local ha anunciado la celebración del 'medio día de club', además de confirmar que no habrá venta anticipada de entradas para el público general.

La decisión de no habilitar la compra con antelación obligará a todos los aficionados compostelanistas que deseen acudir al encuentro a adquirir su localidad el mismo día de partido. Las taquillas se abrirán a partir de las 15.45 horas y, desde el conjunto arlequinado, se recomienda a la afición visitante acceder por la grada de Preferencia, donde estará habilitado el despacho de billetes.

El precio de la entrada del encuentro para el público general será de 12 euros, mientras que los menores de 14 años podrán acceder de forma gratuita.

Este escenario obligará a los seguidores del Compos a planificar anticipadamente su llegada a A Lomba para asegurar su acceso a un partido que se prevé multitudinario.

En cambio, el Arosa sí ha puesto en marcha un sistema de venta anticipada para sus aficionados. Con motivo del 'medio día del club', cada socio arlequinado deberá retirar un suplemento de 6 euros, con el que además de adquirir su entrada, podrá hacerse con otra adicional para un acompañante al mismo precio.

La importante del partido es máxima, por lo que se espera una gran presencia de aficionados por parte de ambos bandos y un ambiente de otra categoría. La ausencia de venta anticipada en el caso del Compos añade un factor más a tener en cuenta para una afición que no quiere perderse una cita decisiva en la temporada.