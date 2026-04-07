Las cuentas del ascenso pasan por el cara a cara en A Lomba

A falta de cinco jornadas, cualquier cálculo por el ascenso directo pasa inevitablemente por lo que ocurra este domingo en A Lomba. El Arosa defiende liderato con solamente un punto de margen sobre un Compostela que ya se impuso en la primera vuelta (1-0) y que llega con la urgencia de vencer después de caer ante el Atlético Arteixo en el Vero Boquete de San Lázaro.

El duelo no solo enfrenta a los dos mejores equipos de la competición, sino que esconde entramados clave en la lucha por el ascenso directo. Además de por tres valiosos puntos, Arosa y Compos lucharán por imponerse en el goal average particular —criterio de desempate en caso de igualar a puntos—. En ese sentido y al contrario que en la clasificación, el cuadro blanquiazul parte con ventaja.

Adrián Armental, durante el partido frente al Arosa de la primera vuelta. / Antonio Hernández

Aprovechando su mejor momento del curso, el equipo picheleiro venció por la mínima al Arosa en San Lázaro durante el pasado mes de diciembre. Un solitario tanto del máximo artillero compostelanista, Jorge Maceira, aseguró el triunfo local e impuso por aquel entonces una ventaja de seis puntos sobre el conjunto arlequinado.

Todo en juego

Ahora, después de cuatro meses, dicho partido vuelve a resultar trascendental. Y es que si Arosa y Compos terminan la liga empatados a puntos, el vencedor en el acumulado de los duelos directos se impondría, consiguiendo el ascenso directo.

Por ello, para el Compostela, vencer este domingo significaría asaltar el liderato y, además, asegurarse la ventaja en una posible igualada final. Por su parte, en caso de ganar, el equipo arousano abriría una brecha significativa de cuatro puntos a falta de cuatro partidos.

Si los vilagarcianos vencen por un tanto, emparejando el marcador acumulado de los choques entre ambos, la clave en un supuesto empate estaría en el goal average general, donde a día de hoy la esedé también parte con ventaja: +23 ante +20.

Cuentas aparte, el encuentro de este fin de semana será clave en el devenir de ambos equipos, que, tras medirse en A Lomba, afrontarán un último mes de competición donde cada partido adquirirá valor de final.