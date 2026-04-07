“Es una posible final”, Raúl López sueña con tres gallegos en ACB y no descarta su continuidad

El derbi entre el Monbus Obradoiro y el Leyma Coruña no deja de generar pasiones y titulares. Y es que el presidente del conjunto compostelano, Raúl López, ha participado en el programa de O Noso Basket, en el que mencionó la posibilidad de una pantalla gigante en Santiago para ver el duelo y destacó la continuidad de Sergi Quintela. El club confirmaba hoy que la iniciativa de la pantalla será inviable. Pero no solo eso, ha asegurado que confía en que, para el año, habrá tres equipos gallegos en ACB y, al ser preguntado por si él sería el máximo dirigente de uno de ellos, no descartó la posibilidad de seguir al frente.

López comenzó hablando del escenario del partido, con muchos recuerdos: "Conozco el Coliseum porque tengo que recordar que allí celebramos, hace muchos años, la Copa del Rey y precisamente nos permitió la ACB que, como anfitrión, la celebrara el Obradoiro, aunque era en el Coliseum porque Santiago no tenía el suficiente aforo para poder realizar una Copa del Rey. Aquello me quedó en la retina. Me quedó la pena de que en, el último momento de una personal, pues no entrara, si no hubiéramos pasado a la siguiente fase".

"Nosotros intentamos, por todos los medios, conseguir más entradas, incluso ayer mismo. Pero también entendemos que Coruña tiene su afición y tiene sus bazas. Las entendemos e incluso llegamos a compartirlas, porque a veces nosotros tenemos lo mismo. Obradoiro este año ha tenido muchos más partidos con 'no hay entradas', estando completo incluso más que en ACB. Eso tiene un mérito muy importante. A veces, pues da para lo que da. Por tal motivo, aquí no tengo nada que decir. Nada más que lo hemos intentado y me gustaría que estuvieran todos los aficionados posibles de Santiago, pero bueno, están los que pudimos conseguir. Habrá otros que lo habrán conseguido. Creo que va a haber más. Tenemos que entender que Leyma tiene lo que tiene y ya está", agregaba.

Transfer de Tra Holder

En el programa también participó Julio Bernárdez, presidente de la Federación Gallega de Baloncesto, quien habló de la situación de Tra Holder: "Del transfer ya he hablado con el presidente. Si no esta mañana, estará pasado, por oficio. Muchas veces las comunicaciones con otras federaciones que no están dentro de, digamos, del primer mundo del baloncesto, todo esto con respeto, tienen estos problemas. Tienen una semana para darlo y, si al cabo de una semana no lo hacen efectivo, la FIBA, de oficio, dará el transfer".

Sobre esta situación habló más el mandatario del Obradoiro al hablar del presente curso: "En la vida lo importante es aprender y lo haces, precisamente, de los errores que puedas haber cometido. Estamos contentos con la forma de la gestión y no echamos de menos que hayamos tenido tantas lesiones. Nos ha pasado ahora, que teníamos un base americano, pero con pasaporte, que lo hemos buscado precisamente por tener eso. Hemos tenido la oportunidad, ahora, de fichar en tres días lo que parecía imposible. De hecho, hemos fichado y no ha podido jugar el primer partido porque los trámites burocráticos no han podido cumplimentarse. Venía de un club de China y, con las vacaciones de Semana Santa, ha sido terrible. Pero bueno, estamos contentos porque también tienes que vivir esos momentos de nerviosismo para saber valorar las cosas, sobre todo cuando las haces bien. Incluso intentamos hablar con China, porque soy cliente de un carrocero y os digo que el viernes, a las 4 de la mañana, estábamos todos trabajando para ver cómo podíamos conseguir eso. No ha podido ser, pero ya está".

Intentamos hablar con China, porque soy cliente de un carrocero" Raúl López — Presidente del Monbus Obradoiro

"La mala suerte de las lesiones del Obradoiro la sabe todo el mundo. Empezamos el primer partido y tenemos el primer lesionado. En el tercer partido, tenemos el segundo. Eran dos jugadores muy importantes en el esquema que se había montado. Ahí, perdimos dos partidos que, posiblemente, en este momento, a lo mejor los echas de menos, por lo menos uno. Pero bueno, es así, es la historia también. Esto, pues coincide que te da más ánimos. Sé que el equipo, todos los jugadores y todos nosotros estamos, con humildad, ilusionados en ir a Coruña y hacer un gran partido", apreciaba.

Derbi decisivo

Tras afirmar que "es una realidad total" el que está contento, ahondó en la importancia del derbi: "Es una posible final. El sábado no se termina todo. Aun ganando uno o el otro, depende. Lo que sí es importante es que nosotros, si sacamos un resultado positivo allí, pues tendremos bastante andado. Pero no quiere decir que esto esté finalizado. Leyma tiene un gran equipo y lo ha demostrado, porque ves ahí los partidos que lleva ganados. Solo tengo envidia de una cosa que no ha tenido y no quiero que las tenga, pero nosotros hemos sufrido lo insufrible. También digo una cosa, en el momento que uno está sufriendo, que están esas dificultades y las estás superando, es también un tema importante para superar las últimas que puedas tener. Así que yo confío".

"Estoy contento. Tranquilo no, porque te la juegas. Si vas de campeón, te la llevas, y si vas de derrotado, también te la llevas. Por tal motivo, vamos a competir dos grandes clubes, dos grandes plantillas. A lo mejor parecía imposible el resultado que hemos conseguido el otro día con Palencia. Pero está claro y, además, me lo transmitieron allí, esa tranquilidad de que el equipo salía a muerte, porque había tenido tantas dificultades que querían sacarlo para arriba. Y así lo hicieron", sostenía.

Su futuro en Sar y una Final Four en Galicia

Además, López se mostró convencido de que para el año habrá tres equipos gallegos disputando la ACB y, al ser preguntado si él estará al frente de uno de ellos, dejó abierta la puerta diciendo, simplemente, "puede ser, puede ser".

Finalmente, Bernárdez habló de una posble Final Four en Galicia por la otra plaza de ascenso: "Ya se han preguntado condiciones y después habrá que esperar. Está claro que Coruña u Obradoiro van a jugar esa fase, eso está clarísimo. El que seguro que va a ascender es el primero. Lo demás hay que pelearlo y ser cautos. Y está claro que la Federación Gallega va a hacer todo lo que pueda. La voluntad tiene que ser, lo haga Raúl o Pablo (de Amallo), de ellos, porque hay detrás una apuesta económica. Está claro que también hay unas sinergias y se mueven muchas aficiones".