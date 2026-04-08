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El obradoirismo ya tiene 'plan de viaje' desde el Vero Boquete

Pondrá rumbo a Coruña a las 15.45 horas desde el Vero Boquete

Los aficionados recibirán al equipo a las 17.15 horas

La afición obradoirista recibirá a sus jugadores a las 17.15 horas.

La afición obradoirista recibirá a sus jugadores a las 17.15 horas. / Jesús Prieto

André Couce

André Couce

Santiago

El Monbus Obradoiro ha confirmado el horario y lugar de salida de sus autobuses para desplazarse a Coruña. La expedición partirá desde la puerta número 9 del Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro a las 15.45 horas y regresará al mismo lugar al término del partido. El precio del billete es de 5 euros y está previsto que el trayecto dure una hora. Podrán reservar billete todas las personas que tengan entrada para el partido, independientemente de dónde la hayan comprado.

Cabe recordar que, para los abonados, las condiciones incluyen un reembolso en su monedero del club, haciendo que el viaje sea gratuito. Cada billete debe comprarse con el usuario y contraseña del abonado, ya que solo así se podrá hacer el reembolso. Una persona puede comprar varios billetes, pero solo se considerará un abonado para el reembolso. Si el abonado no realizase el viaje no se realizará reembolso. Los no abonados no tendrán reembolso.

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Los autobuses solo circularán si se alcanza un número mínimo de plazas vendidas y, en caso contrario, se reembolsará el importe del billete.

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