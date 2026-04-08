Felipe dos Anjos: “Esperamos un partido físico y en el que van a querer correr todo el rato”

Felipe dos Anjos, pívot del Monbus Obradoiro, participó en el programa de O Noso Basket, para hablar de un derbi ante el Leyma Coruña al que llegan "en un buen momento, muy grande. Con el trabajo que estamos haciendo, mejor imposible".

Para él, el partido de Palencia "ha sido un puntazo de motivación, porque también venía de una racha muy buena". "Hemos sido capaces de romper su ritmo de juego y elevar el nivel físico también. El próximo partido contra Coruña será más de lo mismo. Hemos podido demostrar, como otras veces, nuestro nivel físico y de calidad en la liga", argumentaba.

Como en la ida, cree que el rebote será fundamental: "Es un factor muy importante. Venimos de luchar muy bien el rebote contra Palencia, que es el mejor de la liga en cuestión de rebote ofensivo. Creo que, controlando muchísimo el nivel físico y de rebote de Coruña, y también parándoles mucho en contraataque y en el juego ofensivo de esos exteriores, el partido puede estar con mucho más porcentaje a favor nuestro".

"Ellos sacan mucha ventaja en contraataque, sobre todo después de pérdida. En cuestión de nivel físico, estamos muy bien ahora. Es verdad que el equipo y el entorno están controlando bastante bien las cargas. La temporada ya está en un tramo en el que el cuerpo te exige un montón, entonces hay que controlarlo muy bien para poder rendir al máximo en el partido y, sobre todo, en Coruña", continuaba.

Admite que el 'partido a partido' les ha ayudado bastante "a tener más química y concentración entre nosotros, olvidando un poco el ruido de fuera, y eso es clave en un equipo para poder seguir en velocidad de crucero".

Por último, señaló cómo cree que será el derbi y hablo de Tra Holder: "Esperamos un partido, básicamente, físico y en el que van a querer correr todo el rato. Hay que parar eso. Iremos muy empatados y eso está guay. Esta presión mola un montón. En relación a Tra, que no sabemos si jugará o no, si llega solo tiene que venir a aportar a un equipo que ya está yendo bien. Va a ser un punto más para nosotros, en caso de que juegue. Nos dará muchísimo en dirección y muchísimos puntos más, anotación exterior. Está entrenando con nosotros y hemos dicho que tiene una una eficacia en ataque muy buena".