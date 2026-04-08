Luisito, sobre el Arosa-Compos: "Será un partido de futbolistas, más que de entrenadores"

¿Tiene algún proyecto en mente o algo que nos pueda contar?

Bueno, de momento solo ha habido una toma de contacto con un equipo de Primera Federación, pero fue solo un contacto, no fue a más. Para entrenar necesito tener muy claro el proyecto y que sea realmente bueno. Si no es así, prefiero estar parado. Ahora mismo estoy estudiando fútbol, analizando muchas cosas, porque desde fuera se ven aspectos que desde dentro no se aprecian.

Siempre verbalizó que su mayor ilusión era dirigir al Compos. Ahora, ¿qué le falta por cumplir como entrenador?

La mayor ilusión que tenía era entrenar al Compostela, a mi equipo. Si aparece un buen proyecto, lo cogeré; si no, esperaré. Este es un mundo complicado, hay muchos entrenadores y no tantos equipos. Hay que mantener la calma, estar conectado y seguir formándose, porque el fútbol evoluciona constantemente.

¿Qué cree que falló de su etapa en Santiago?

Prefiero no hablar de eso ahora mismo. Quizá algún día, pero de momento no me apetece.

¿Cambiaría alguna decisión en su carrera?

Decidí estar cerca de mi madre y no me arrepiento. He entrenado en Galicia y, sinceramente, creo que he estado en los mejores equipos, salvo el primer equipo del Deportivo y del Celta. Conseguí nueve clasificaciones a playoffs; conseguí jugar unos playoffs de ascenso a Segunda con el Pontevedra, algo que por ahora nadie ha logrado en el siglo XXI. He vivido muchos ascensos, también fracasos y decepciones. Conseguimos cosas muy complicadas, como el ascenso con el Ourense a Segunda B con problemas económicos o ganar la Copa Federación sin cobrar durante meses. Todo eso tiene mucho mérito. Siempre te quedas con lo bueno, pero también aprendes de lo malo. Sé que me he equivocado en cosas, pero no me equivoqué al priorizar estar cerca de la persona que quería.

¿Ha seguido la Tercera RFEF?

Veo muchísimos partidos: Tercera, Segunda RFEF, Primera RFEF… Evidentemente el Pontevedra es el equipo que más sigo y le veo prácticamente todos los partidos, pero intento ver a todos los equipos posibles. Veo mucho partido de Tercera al jugar mi hijo (Borja Míguez) en el Racing Villalbés.

¿Y al Compos? ¿Cómo ha visto la caída del equipo en la segunda vuelta?

No me gusta meterme en el trabajo de otros entrenadores. Dilapidó una renta que pensaba que le iba a llegar, pero se ha encontrado un equipo tan potente como él. Todo el mundo pensaba que iba a arrasar pero esta liga es muy complicada. Hay muchos factores, muchas variables que a veces no controlas. El Compostela tiene un potencial descomunal para esta categoría, pero el Arosa también y se reforzó muy bien en el mercado invernal.

¿Cuál es el equipo que más le ha gustado?

De todos los que vi, con mucha diferencia, fue el Arosa. El otro día empataron contra el Villalbés pero los primeros 60 minutos fueron de un nivel muy alto. También está el Estradense, que le vi tres partidos y me sorprende que no esté en puestos de playoffs porque de verdad que me encantó. Y después hay varios equipos con mucho potencial, pero los dos mejores son Compostela y Arosa.

Luisito, durante su presentación con la SD Compostela. / Jesús Prieto

¿Cómo ve el partido entre Compos y Arosa de este domingo?

Es un partido muy igualado, no hay favoritos. Va a ser clave el aspecto mental. Es un partido de futbolistas, más que de entrenadores. Los dos equipos tienen muchísimo potencial ofensivo. La clave estará en quién defienda mejor. El que logre imponerse atrás tendrá muchas opciones de ganar. El Arosa en ataque posicional es mejor, juega bien, pero el Compostela tiene cuatro balas. Futbolistas de muchísimo nivel que como les dejes correr estás muerto. Tiene un punta de mucho nivel, como es Maceira. En general, están muy parejos.

¿El resultado será definitivo en la lucha por el ascenso?

Va a ser un partido casi definitivo aunque a ambos le quedan cuatro partidos complicados. Es muy importante. Al Compos no le vale perder; el empate le mantiene en la pelea ya que, si el Arosa falla y ellos no, saben que el goal average lo tienen ganado. Si el Arosa gana, dará un golpe muy importante, aunque no definitivo.

¿Entiende la frustración del compostelanismo ante la situación del equipo?

Tanto la del Compos como la del Arosa son aficiones muy fuertes. La del Compos es de otra categoría y es normal que espere arrasar en Tercera, pero eso es muy difícil hoy en día. El fútbol está muy igualado. En una liga larga puedes estar arriba, pero cualquier equipo te puede ganar un partido. El domingo habrá un ambiente espectacular, de los que no se ven ni en categorías superiores. Son dos clubes con un respaldo social enorme.