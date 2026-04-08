Strahinja Micovic: “Todos los jugadores, de niños, sueñan con estos partidos”

De pelear por el ascenso en Santiago a hacerlo a unos pocos kilómetros. Strahinja Micovic, exjugador del Monbus Obradoiro y actual miembro del Leyma Coruña ha llegado hace unas semanas para sustituir al lesionado Dino Radoncic. Ya quiso regresar a la Primera FEB tras una infructuosa temporada en Sar, cayendo en el playoff cuando la meta era el ascenso. Tuvo que esperar hasta mitad de esta temporada para regresar a esta competición y lo hace con el líder de la competición, jugándose el ascenso directo contra el equipo con el que debutó en España en un derbi.

¿Cómo va su vida en Coruña, especialmente la adaptación a la ciudad?

Vine aquí hace más de dos semanas. Es mi tercera semana de entrenamientos. Es la primera vez que he cambiado de equipo durante la temporada. Es mi decimoquinta temporada jugando como profesional y nunca he cambiado de club así. Fue algo nuevo para mí. Me intento adaptar al máximo con mis compañeros, al entrenador y a todos. Y, sobre vivir aquí, no es la primera vez que he estado. Viví el año pasado en Santiago, muy cerca, así que he venido aquí a veces. No es tan desconocido para mí.

Intentó volver a la Primera FEB y finalmente lo hizo en Coruña. ¿Imposible tener una mejor oportunidad?

Sí, me gusta mucho la liga y también el estilo de los españoles. Ahora, Coruña es el primer equipo y es un placer venir a un equipo ganador. Es una gran oportunidad y me alegro de poder venir aquí.

Su pasado en Compostela

Se medirá a su exequipo...

Siendo honesto, no siento mucha presión por ello. Por supuesto, hay algunos de mis excompañeros que están ahí, pero no muchos. También hay motivación, pero creo todos la tendrán, porque sabemos lo que representa este partido para todos nuestros jugadores y para los del Obradoiro. Es difícil ser el más motivado de todos.

También tendrá reencuentros...

Sí, no solo con los que se quedaron en el equipo, también con todos los del staff y algunas personas. Siempre me alegra ver a mis excompañeros, porque pasamos mucho tiempo juntos. Todos tuvimos buenas relaciones. También, sobre el personal del club, disfruté allí y fueron muy amables y acogedores. Todos hicieron lo posible por hacerme sentir cómodo.

¿Con qué se queda del Obradoiro?

Fue mi primera vez en España. Me encantó la liga y también la vida que hay aquí. Me gustó Galicia en general. Mi familia y yo tuvimos unos buenos momentos y nos gustó la ciudad. Como dije, usamos algunos días para ir a Coruña o a Vigo. En las ventanas FIBA fuimos a Oporto por unos días. Mi hijo iba a la escuela y uno de los aficionados, Carlos, iba con él. Fue genial y lo recordaré siempre. Sobre la temporada, nadie esperaba que termináramos la temporada en los cuartos de final del playoff. Todos queríamos ir a la Final Four y ascender, pero fue así. Todo el equipo lo pudo hacer algo mejor, pero todos trataron de dar lo mejor.

¿Qué cree que le faltó al equipo?

Ganamos el primer partido contra Palencia y tuvimos una buena primera mitad en el segundo. Luego, en la segunda, dejamos que el partido se escapase de nuestras manos. Fue demasiado fácil y deberíamos de haber sido más inteligentes. Después fue demasiado fácil para Palencia. Pero, en general, fue por detalles. Pudimos ser más inteligentes en algunos momentos.

Rumbo al derbi

¿Cuáles serán las claves del derbi?

La clave estará en qué equipo marcará el ritmo. Como dije, todos estarán motivados y el equipo que sea más agresivo, más físico, tendrá más a su favor. Eso decidirá el encuentro. Si lo llevamos a nuestro juego o al suyo. Entonces, el adaptarse el primero será muy importante.

¿Cómo lleva el aprender el playbook y adaptarse a un juego con tanto ritmo?

Honestamente, Coruña juega muy rápido. Creo que mucho más de lo que jugamos la última temporada. Fue un poco difícil los primeros días. Especialmente la primera vez que salí en algún sistema, al tener que adaptarte muy rápido. Tengo que decir que todos estaban intentando ayudarme en el campo. Mis compañeros me dijeron que esto es lo que hacemos, me dieron consejos y algunos pequeños detalles. Todos se han volcado en que aprenda los sistemas, porque no llevo mucho tiempo aquí. En cinco días te pones a jugar y, luego, otra vez El ritmo de juego y el plan de partido, todo va rápido.

¿Qué le dijo Carles Marco que espera de usted?

Me habló de lo que comentaba, de la velocidad del juego y de cómo Coruña juega, también de como ataca en transición y la lectura de juego. Creo que da mucha libertad a los jugadores, pero una libertad 'controlada'. Queremos jugar rápido, pero no como locos. Quiere que juguemos con decisiones rápidas y siempre siendo agresivos de cara al aro, jugando nuestro juego.

El pabellón lleno será algo muy especial...

Sí, desde que llegué he oído que el pabellón estará lleno. He jugado solo un partido aquí hasta ahora, contra Cartagena. El pabellón también tenía muchas personas, pero por supuesto que en este partido estará completo. Para ser honesto, estos son los choques que más disfruto, cuando hay un pabellón como el de Coruña lleno. Al final, juegas para los aficionados, por la gente. Para los que están en la pista o frente a la televisión. Es siempre bueno tener apoyo. Todos los jugadores, en general, cuando son niños, siempre sueñan con estos partidos. Es un privilegio y espero que tengamos un gran partido.