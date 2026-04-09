Lucha por el ascenso a la ACB
Horario y dónde ver gratis el derbi entre Obradoiro y Leyma Coruña que puede decidir el ascenso a la ACB
Los pupilos de Epifanio intentarán repetir la victoria conseguida en la primera vuelta para que el regreso a la máxima categoría dependa de ellos mismos
Casi cuatro meses después, Obradoiro y Leyma Coruña se vuelven a ver las caras este sábado, a partir de las 19.00 horas, en un derbi que puede decidir todo un ascenso a la máxima categoría del baloncesto profesional español, la ACB.
Un derbi gallego decisivo en la lucha por el ascenso a la ACB
Un partido de máxima expectación que espera un lleno absoluto en el Coliseum de A Coruña —se aguarda la presencia de unas 9.000 personas después de que el conjunto herculino colgase a principios de semana el cartel de sold out— y al que los pupilos de Epifanio llegan, tras once victorias consecutivas, con la intención de repetir la gesta lograda ante los jugadores de Carles Marco a finales del pasado año en el Multiusos Fontes do Sar.
Un triunfo que, de consolidarse, haría que los compostelanos dependiesen únicamente de sí mismos en las cinco jornadas restantes de Primera FEB para conseguir el ansiado regreso a la ACB dos años después por la vía del ascenso directo, que únicamente se le otorga al campeón de la liga de plata.
Horario y dónde ver gratis el decisivo derbi entre Obradoiro y Leyma Coruña
Para ver si esto es posible, habrá que estar pendientes al partido que Obradoiro y Leyma Coruña disputarán el sábado a las 19.00 horas en el Coliseum herculino. Enfrentamiento que, si no has llegado a conseguir una entrada, podrás seguir en directo a través del canal principal de la Televisión de Galicia (TVG) y la plataforma de streaming AGalega.gal con la narración de Tomás Alonso y los comentarios de Edgar Paz.
De hecho, la TVG se volcará con el derbi gallego que enfrentará a Obradoiro y Leyma Coruña con una amplia cobertura que comenzará a las 15.00 horas con la emisión del Telexornal Mediodía desde la pista central del Coliseum de A Coruña.
Allí, la presentadora Irene Lourido estará acompañada por los directores generales de ambos conjuntos, Héctor Galán por parte del Obradoiro y Charlie Uzal en representación del Leyma Coruña, así como del exjugador gallego de baloncesto Miguel Juane, quienes serán los encargados de calentar motores en la previa de un encuentro con mucho por decidir.
- La previsión del ministro de Transportes sobre la apertura total de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo: 'Próximamente
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
- Santiago adjudica por más de 300.000 euros el mantenimiento del pavimento del casco histórico
- Las tres grandes orquestas de Galicia, juntas en un pueblo de menos de 200 vecinos cerca de Santiago
- El 'Mercado da arte' aterriza en Área Central: más de 80 artistas, música en directo y piezas únicas este fin de semana
- Abren las becas para educación no obligatoria de las que se benefician 54.000 gallegos: plazos, cuantía y cómo solicitarlas
- 45 años en la pista: el último titán de las discotecas rurales que resiste en Touro
- El bocadillo que triunfa en Santiago y compite por ser el mejor de España