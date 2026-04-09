Horario y dónde ver gratis el derbi entre Obradoiro y Leyma Coruña que puede decidir el ascenso a la ACB

Casi cuatro meses después, Obradoiro y Leyma Coruña se vuelven a ver las caras este sábado, a partir de las 19.00 horas, en un derbi que puede decidir todo un ascenso a la máxima categoría del baloncesto profesional español, la ACB.

Un derbi gallego decisivo en la lucha por el ascenso a la ACB

Un partido de máxima expectación que espera un lleno absoluto en el Coliseum de A Coruña —se aguarda la presencia de unas 9.000 personas después de que el conjunto herculino colgase a principios de semana el cartel de sold out— y al que los pupilos de Epifanio llegan, tras once victorias consecutivas, con la intención de repetir la gesta lograda ante los jugadores de Carles Marco a finales del pasado año en el Multiusos Fontes do Sar.

Sergi Quintela conduce el balón durante el derbi entre Obradoiro y Leyma Coruña disputado en la primera vuelta, en el Multiusos Fontes do Sar. / Jesús Prieto

Un triunfo que, de consolidarse, haría que los compostelanos dependiesen únicamente de sí mismos en las cinco jornadas restantes de Primera FEB para conseguir el ansiado regreso a la ACB dos años después por la vía del ascenso directo, que únicamente se le otorga al campeón de la liga de plata.

Horario y dónde ver gratis el decisivo derbi entre Obradoiro y Leyma Coruña

Para ver si esto es posible, habrá que estar pendientes al partido que Obradoiro y Leyma Coruña disputarán el sábado a las 19.00 horas en el Coliseum herculino. Enfrentamiento que, si no has llegado a conseguir una entrada, podrás seguir en directo a través del canal principal de la Televisión de Galicia (TVG) y la plataforma de streaming AGalega.gal con la narración de Tomás Alonso y los comentarios de Edgar Paz.

De hecho, la TVG se volcará con el derbi gallego que enfrentará a Obradoiro y Leyma Coruña con una amplia cobertura que comenzará a las 15.00 horas con la emisión del Telexornal Mediodía desde la pista central del Coliseum de A Coruña.

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Allí, la presentadora Irene Lourido estará acompañada por los directores generales de ambos conjuntos, Héctor Galán por parte del Obradoiro y Charlie Uzal en representación del Leyma Coruña, así como del exjugador gallego de baloncesto Miguel Juane, quienes serán los encargados de calentar motores en la previa de un encuentro con mucho por decidir.