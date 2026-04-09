Marcos Remeseiro: de la espina en Santiago al ascenso con el Arosa

El fútbol es un deporte muy caprichoso y siempre deja cuentas pendientes. Algunas espinas se saldan con el tiempo mientras otras se convierten en experiencia y madurez. Para Marcos Remeseiro Conde (A Coruña, 21/07/1992) el Arosa-Compostela de este domingo (Estadio Municipal de A Lomba, 17.00) no es un partido más. El centrocampista arlequinado se mide a su exequipo, con el que se quedó a las puertas de ascender a Segunda B en 2019, en un duelo que puede marcar la lucha por el ascenso directo.

Para encuentros como el del fin de semana es importante contar con jugadores curtidos con experiencia en estas situaciones. Y si algo define la carrera de Remeseiro es precisamente eso. Con tres playoffs disputados y varios ascensos a sus espaldas, el mediocentro sabe perfectamente lo que es pelear por subir y también lo que es quedarse muy cerca.

Se estrenó muy pronto en una promoción, a los 19, con el Cerceda disputando una eliminatoria que finalizó en una trágica tanda de penaltis. No tiró la toalla y tres años más tarde, ya en el Deportivo Fabril, lo volvió a intentar en una temporada especialmente productiva para él. "Me encontré muy bien, metí muchos goles", recuerda el coruñés que reconoce además que disfrutó mucho en el filial blanquiazul, donde se formó un gran bloque el cual apenas dependía de individualidades.

Marcos Remeseiro realiza un disparo durante su etapa en el Deportivo Fabril. / Archivo

Sin embargo, aquel playoff volvió a terminar de forma cruel. El Fabril cayó por la mínima (1-0) ante el UD San Pedro en semifinales en una eliminatoria marcada por el viaje de ida. "Jugábamos a las doce del mediodía, con 40 grados, después de acostarnos a las tres o cuatro de la mañana porque tuvimos que hacer transbordos", recuerda el futbolista. "Fue un palo" para el filial deportivista ya que "teníamos equipo para ascender". Misma frase que se repetiría años después.

Etapa en Santiago

En la temporada 2018/19, Remeseiro fichó por el Compostela, donde vivió el siguiente capítulo de su historia particular con las fases de ascenso. “El año fue muy bueno, pero el recuerdo que tengo del playoff es muy malo”, comenta. Con Yago Iglesias al mando y con jugadores como Brais Abelenda o Miki Villar, el conjunto blanquiazul practicó un fútbol vistoso y efectivo durante la mayor parte de la temporada pero terminó claudicando en la primera ronda de la promoción.

Ese año tenía renovación automática si subíamos de categoría. Teníamos muchísima ilusión de subir, porque seguir con la línea de Yago implicaba continuidad y habría sido un año muy bonito" Marcos Remeseiro — Jugador del Arosa SC

El destino emparejó al Compos con el Deportivo Alavés B y la eliminatoria tuvo de todo. Victoria babazorra en la ida, remontada en casa y superioridad numérica tras dos expulsiones del rival. Tenía todo en la mano para avanzar a la siguiente ronda la esedé, pero "en la penúltima jugada nos metieron un gol y nos quedamos fuera". Tercera decepción en unos playoffs para un Remeseiro que reconoce que aquella derrota dejó una 'espinita' especial. "Ese año tenía renovación automática si subíamos de categoría. Teníamos muchísima ilusión de subir, porque seguir con la línea de Yago implicaba continuidad y habría sido un año muy bonito", comenta.

Marcos Remeseiro, durante un partido con el Compostela. / Archivo

Tras su breve experiencia en Santiago, su camino le llevó al Bergantiños, donde se asentó durante seis temporadas en las que disputó más de 180 partidos. En Carballo no solo creció como futbolista, sino que consiguió dos ascensos a Segunda Federación. Precisamente en ese recorrido coincidió con Secho Martínez, técnico del último ascenso, al que define como "metódico" y al que le desea todo lo mejor: "Su objetivo era ascender al equipo y lo logró, quedando primero con bastante ventaja. No puedo decir nada malo de él. Le deseo toda la suerte del mundo, menos contra el Arosa, claro".

Una oportunidad de oro

Ahora, en el Arosa, vuelve a encontrarse con la posibilidad de ascender. Con solo cinco partidos para el término de la competición, el duelo ante el Compostela surge como una oportunidad de oro para el cuadro arlequinado que, de ganar, aventajaría en cuatro puntos al segundo clasificado. “El equipo está con muchísima ilusión, con ganas de que llegue el fin de semana y de sacar los tres puntos”, asegura el centrocampista. Tanto para Remeseiro como para sus compañeros la ambición es clara: finalizar en primer lugar y conseguir el ascenso.

No obstante, su experiencia le impide caer en la euforia. El herculino sabe de la importancia del choque aunque evita hablar de duelo definitivo: "Sería un salto grande. Sabemos que el Compostela es un equipo muy bueno, también sabemos que no tiene un calendario fácil y en esta categoría es difícil ganar a todos. Sabemos que ganando daríamos un paso importante".

El Compos va a salir con todo, tiene una gran plantilla y no creo que se les vaya a notar demasiado la dinámica en la que llegan" Marcos Remeseiro — Jugador del Arosa SC

Enfrente estará un Compos tocado tras sufrir una dura derrota en San Lázaro contra el Atlético Arteixo. Remeseiro opta por no fiarse de un cuadro picheleiro que "va a salir con todo, que tiene una gran plantilla y al que no creo que se les vaya a notar demasiado la dinámica en la que llegan", además pone el foco en los pequeños detalles, destacando la igualdad entre ambos.

Un partido especial para él. No solo por lo que hay en juego, sino también por su pasado y por los rivales a los que tendrá que enfrentar. Además de Secho, el exfutbolista blanquiazul se reencontrará con varios antiguos compañeros, como Charly o Diego Uzal, con los que coincidió en el Bergantiños. "Tenemos muy buena relación. Hablamos muchas veces", admite a la vez que insiste en que sobre el césped "no hay amigos".

En ese equilibrio entre lo emocional y lo competitivo, se mueve ahora Marcos Remeseiro. Con el recuerdo del pasado aún presente, pero con la mirada fija en ganar este domingo. Una mentalidad forjada por las decepciones anteriores, porque si algo le han enseñado los playoffs es que las oportunidades no esperan.