Obradoiro: abierta la venta de entradas para el derbi con Ourense
El duelo tendrá lugar en el Multiusos Fontes do Sar el próximo viernes 17 de abril, a las 20.00 horas
El Monbus Obradoiro ha abierto la venta de entradas para el derbi gallego que los enfrentará al Cloud.gal Ourense Baloncesto, correspondiente a la jornada 30 que se disputará el viernes 17 de abril a las 20.00 horas en el Multiusos Fontes do Sar.
El proceso de venta se realizará en dos fases. En primer lugar, los abonados obradoiristas dispondrán de un periodo preferente para la compra de entradas, que permanecerá abierto hasta el martes 14 a las 14.00 horas. Durante este plazo, cada abonado podrá acceder a la adquisición de localidades antes de la apertura al público general.
Una vez finalizada esta primera fase, se habilitará la venta para el público general con todas aquellas localidades que continúen disponibles hasta completar el aforo.
En cuanto a la afición visitante, se reservará un número de entradas acorde al acuerdo establecido entre ambos clubs. Está pendiente de confirmación si será el propio club ourensano quien gestione directamente la distribución de dichas localidades o si estas se incorporarán al proceso de venta general.
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