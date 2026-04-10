Deporte Santiagués
El júnior del Club Voleibol Santiago, al Gallego en su primer año
Se desplazarán a Pontevedra para medirse en semifinales al Vigo, líder de la fase regular
Compostela acogerá el curso de entrenadores de nivel II
El Club Voleibol Santiago sigue haciendo historia y este sábado, 11 de abril, se prepara para pelear por un título. El equipo júnior masculino, en su primer año como grupo, consiguió clasificarse para disputar el Campeonato Gallego, competición que reúne a los cuatro mejores equipos de Galicia. La competición se desarrollará en el Multiusos da Xunqueira, en Pontevedra.
A las 10.00 horas se disputará la semifinal frente al primer clasificado de la liga regular de esta temporada, el Club Voleibol Vigo. En función del resultado, el siguiente encuentro que disputarán podría ser a las 16.30 horas (por el tercer y cuarto puesto) o a las 18.30 horas (la final).
En la otra eliminatoria, prevista para las 12.00 horas en el mismo escenario, se enfrentarán el Jealsa Boiro y el CV Oleiros, tercer y segundo clasificado, respectivamente, para ser el otro finalista.
Desde el Club Voleibol Santiago señalan que están más que orgullosos del logro alcanzado por el equipo júnior, que ya está haciendo historia en el club. Apuntan que el grupo se ha ganado ese cuarto puesto en la liga por su trabajo, esfuerzo y compromiso con el club y entre compañeros. También destacan el gran grupo humano y el buen ambiente que los chicos transmitieron siempre, tanto dentro como fuera de los entrenamientos, logrando este hito de clasificarse para el Campeonato Gallego con un equipo que se formó este mismo curso.
Curso de entrenador de nivel II
Pero Santiago tiene más noticias sobre voleibol. La Federación Gallega de Voleibol (FGVB) ha abierto inscripciones para el curso de entrenador de nivel II, que se celebrará en Santiago de Compostela durante tres fines de semana de mayo. Con esta titulación, se puede dirigir encuentros de categoría, juvenil, júnior y sénior a nivel autonómico.
El curso se desarrollará los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de mayo, coincidiendo todos en fin de semana, con horarios de mañana (de 10.00 a 14.00 horas) y de tarde (de 16.00 a 20.00 horas). Las clases teóricas y prácticas tendrán lugar en instalaciones municipales, previsiblemente en el Pabellón del Restollal.
Las clases contarán con personal especializado en cada área y tendrán un precio de 250 euros, además de requerir un formulario de inscripción que se enviará a dtecnico@volei.gal. Las instrucciones de pago y la ficha se encuentran en la página web de la FGVB.
La fecha límite para la inscripción será el 12 de mayo, a las 19.00 horas. Para poder realizarlo es preciso contar con el nivel I y, una vez completadas las clases, el título se obtendrá tras dirigir a un equipo federado en la FGBV durante una temporada.
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