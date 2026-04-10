Pantalla gigante en la Praza Roxa para seguir el derbi entre Coruña y Obradoiro

Se confirman las buenas noticias para el obradoirismo en la fiesta del derbi gallego. Compostela contará finalmente con una pantalla gigante en la Praza Roxa. Según confirmó la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, todos los aficionados del Monbus Obradoiro que no hayan adquirido una entrada para seguir el duelo ante el Leyma Coruña en el Coliseum podrán vivir el choque, decisivo por el ascenso directo, juntos desde la capital gallega.

Tras anunciar que estará en el Coliseum para seguir el derbi junto a la concejala de deportes, Pilar Lueiro, la alcaldesa daba la noticia sobre la plantilla gigante: "Queremos que todas as persoas afeccionadas de Santiago de Compostela, que son moitas e non poden desprazarse a Coruña para velo, que podan gozar del, así que poremos unha pantalla na Praza Roxa para que a xente poida seguir o partido. O sábado pola tarde fago ese chamamento e esa petición para que, todo o mundo que queira, que asista".

El presidente del conjunto compostelano, Raúl López, ya había anunciado esta semana que desde el club realizarían todos los esfuerzos posibles para poder ofrecerle al obradoirismo una alternativa para seguir el derbi con una pantalla gigante, hasta agotar todas las posibilidades. El Multiusos Fontes do Sar no estaría disponible para poder ofrecer el encuentro y todo apuntaba a que no se iba a encontrar otra opción. De hecho, desde el Obradoiro invitaron a través de sus redes sociales a seguir el encuentro en ciertos establecimientos de la ciudad.

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A última hora y cuando parecía que ya no habría la suerte de poder seguir el derbi en una pantalla gigante, el sueño se ha cumplido. La Praza Roxa volverá a ser una fiesta, en este caso del baloncesto gallego. El derbi entre Coruña y Obradoiro apunta a ser el gran evento del baloncesto nacional de este fin de semana, dada la connotación que tiene en todos los aspectos, especialmente lo decisivo que puede ser para el ascenso directo a la ACB.