Los datos respaldan al Obradoiro en el derbi gallego de Coruña

Al fin ha llegado el gran día para el baloncesto gallego, con el que será el partido de la jornada a nivel nacional. El Leyma Coruña recibe hoy al Monbus Obradoiro en el Coliseum a las 19.00 horas, en un choque que puede decidir el ascenso directo a la ACB. El primer clasificado defenderá en su feudo, con el apoyo de su afición, su condición de líder ante un conjunto compostelano que llega respaldado por los datos para conquistar el derbi gallego, que se podrá vivir en la TVG.

Y es que en las estadísticas generales, el equipo dirigido por Diego Epifanio es superior en diez campos, mientras que los de Carles Marco les ganan en cinco. Pero si se atienden a los datos de las últimas seis jornadas, la diferencia se incrementa en trece a dos para los de la capital gallega. Es cierto que, como señaló Epi, los herculinos tuvieron a sus interiores cumpliendo con el Ramadán, propiciando mayores dificultades en el esfuerzo físico. Pese a ello, las diferencias en estos últimos seis encuentros son demoledoras.

¿Cómo llegan?

Y es que los compostelanos, además de ser el equipo más en forma de la competición con once triunfos consecutivos, están a un nivel superlativo. En las últimas seis jornadas han anotado 89,7 puntos y encajado 67 por encuentro, superando a Coruña por 3,2 y 11,7, respectivamente. Esto supone una diferencia de 14,7 puntos por encuentro.

Pero no solo anotan más y reciben menos, sino que lanzan con mejor porcentaje. En las últimas seis jornadas, los de Epi han tirado con un 51,9% en tiros de campo, con un 58,9% en tiros de dos y un 41,7% en triples. Los de Carles ostentan un 45% en tiros de campo, con un 51,7% en lanzamientos de dos y un 35,6% desde el exterior. Una amplia diferencia que los herculinos compensan en el tiro libre, con un 79,3% frente al 71,7% compostelano. Sea como sea, los de Sar llegan con más eficiencia en su capacidad anotadora.

El gran apunte del que han hablado los protagonistas es el rebote. Es cierto que los herculinos han rebajado sus guarismos habituales (36,2 totales, de los cuales 11,5 son ofensivos y 24,7 defensivos), capturando 35,7 en estos seis últimos choques, siendo 11,3 ofensivos y 24,3 defensivos. Pero en ese mismo espacio de tiempo el Obra ha registrado un incremento espectacular al promedio de la temporada (32,7 totales, siendo 9,5 ofensivos y 23,1 defensivos). Y es que en estas seis jornadas captura 39,2, siendo 12,8 en ataque y 26,3 en su aro, un total de 3,5 más.

En el resto de apartados de estas últimas seis jornadas, el Leyma solo supera a los santiagueses en faltas recibidas con 22,5, frente a 21,5. En los otros campos por duelo dominan los de Epi: 22 asistencias ante 17,7; 12,3 pérdidas por 12,5; 2,8 tapones frente a 1,8; 1,7 tapones recibidos por 1,8; y 20,2 faltas cometidas por las 21 herculinas.

Para especialistas

En la estadística avanzada de toda la temporada se pueden apreciar más aspectos concretos del juego de cada equipo. En base a los datos de DBasket, el Obradoiro tiene un net rating (eficiencia neta) de 22,1 y el Coruña de 18,2. Los de Sar son mejores en el rating ofensivo (124,1 frente a 123,4) y en el defensivo (102 por 105,2). Eso sí, en ritmo mandan los locales (74,2) sobre los picheleiros (73,5). También son superiores en porcentaje de rebote, con un 54,6% frente al 52,1% del Obra.

Los datos en el tiro sonríen a los de Epi: 61,3% real en tiros y 57,5% en tiro efectivo, mientras que los de Carles registran un 58,5% y un 54,3%, respectivamente. Ambos empatan en ratio de triples (0,41) y el Obra es ligeramente superior (0,35) a los herculinos (0,34) en el ratio de tiros libres, así como en puntos por posesión, con un 1,24 frente a un 1,23. El Obradoiro es superior en porcentaje de asistencias (15,6% frente a 15,4%), porcentaje de robos (2,5% por 2,2%) y en porcentaje de tapones (1,6% ante 0,9%). El porcentaje de pérdidas coruñés (12,4%) supera al compostelano (13,2%).

Los números no juegan

Pese a que las estadísticas respalden al equipo de Epi, a un solo partido, especialmente en un derbi entre primero contra segundo, puede ocurrir cualquier cosa. Lo que está claro es que el Leyma llega en mejor situación en la clasificación y juega en su feudo, con más aficionados. Ese factor clave estará de su lado ante un Obra que necesita más la victoria, ya que la derrota lo pondría dos duelos de distancia y habría que ver lo que sucede con el average. Cabe recordar que, en la última jornada, Leyma descansa, algo que los compostelanos ya han hecho.