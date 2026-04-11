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Baloncesto. Primeira FEB. C. Básquet Coruña-Obradoiro CAB

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Leyma Básket Coruña-Monbus Obradoiro: el derbi que puede valer un ascenso a ACB, en directo / TVG

Leyma Básket Coruña-Monbus Obradoiro: el derbi que puede valer un ascenso a ACB, en directo

TVG

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El Leyma Coruña y el Monbus Obradoiro se enfrentan en un choque que puede decidir el ascenso directo a la ACB. El primer clasificado defenderá en su feudo, con el apoyo de su afición, su condición de líder ante un conjunto compostelano que llega respaldado por los datos para conquistar el derbi gallego.

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