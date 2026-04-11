TENIS
Masters 1000 Montecarlo: Alcaraz - Vacherot
El murciano se juega el pase a la gran final frente al tenista local
Redacción
El murciano Carlos Alcaraz luchará este sábado por un puesto en la gran final del Masters 1000 de Montecarlo, primera gran cita de la gira de tierra. Tras un encuentro complicado en octavos de final frente al argentino Tomás Martín Etcheverry, 'Carlitos' volvió a demostrar su mejor versión en cuartos ante Aleksandr Búblik, eliminando al kazajo con un contundente 6-3/6-0. De esta forma, el número uno del mundo se encuentra a tan solo un pase de meterse en su primera final desde el mes de febrero, tras caer derrotado en semifinales de Indian Wells y despedirse de Miami en segunda ronda.
Enfrente tendrá a Valentin Vacherot, tenista monegasco de 27 años que irrumpió en octubre a lo grande en el Top100 mundial tras hacerse con el Masters de Shanghái. Tras aquella gesta, ganando el título como 204º jugador en el ranking, ahora sueña con su primer gran título en casa. Contará con la ayuda de un público volcado, que no pondrá las cosas fáciles a un Alcaraz que podría volver a verse las caras con Jannick Sinner en la final del domingo.
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