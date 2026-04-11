El Obradoiro conquista Coruña y parte del ascenso directo

El gran derbi gallego y parte del ascenso directo se ha decidido este sábado tras la victoria del Monbus Obradoiro sobre él Leyma Coruña por 84-92. El duelo tuvo emoción, igualdad y parte de tensión en un derbi que los dos equipos confían en repetir la próxima temporada en ACB, con dos aficiones que se volcaron con dos equipos que lo dieron todo, sobre todo con unas defensas que lograron sacar a los ataques de sus tiros habituales y con una guerra en el rebote. Solo se empañó en el derbi, con ambos equipos encarándose.

El derbi empezó igualado, estrenando Galán bajo el aro y Jou en el tiro. Westermann sería el protagonista del cuarto en los compostelanos. Iniciaba con dos triples aprovechando el bloqueo de sus interiores. Se le complicaba al Obra con la quinta falta y segunda de Galán (al banquillo). Díaz adelantó desde el tiro libre (14-12) y desde ahí dominio local. Westermann se llenaba de bola, aunque metía su tercer triple (9 puntos), pero la selección de tiro estaba dejando mucho que desear y los compostelanos no estaban ejecutando sus tiros habituales. Un triple de Pacheco y una buena defensa herculina cerraba con el 26-19.

Imagen del Colisuem de A Coruña / Casteleiro

En el segundo cuarto, regresaban los de Epi con triple de un Munnings que se haría protagonista en estos diez minutos. Quintela de llevaba un golpe en la cara que lo dejaba en el suelo, pero el juego seguía y Coruña sacaba una falta a su favor. Cuevas castigó con triple lejano (31-24) y el Obra estaba incómodo en ataque, sin encontrar movimientos. Pero desde la defensa terminaría por mejorar tras el tiempo de Epi, previo a los tiros libres de un Cremo que metería solo uno (32-24). El Obra se acercaba poco a poco y los defensores de Westermann se cargaban de faltas, con 3 para Jou y 2 de Díaz. Barrueta, en el poste, y Dos Anjos, con un tiro libre aprovechando el bonus, acercaban a los suyos (33-29). Carles Marco paraba tras un fallo de Munnings. Aprovechaba Epi para sacar a un Holder que se estrenaba con falta en ataque al chocar con Cuevas. Munnings, con 9 puntos, intercambiaba un triple con Micovic, por lo que paraba Epi (40-34). Westermann llegaba a 13 puntos desde la línea de personal (40-36). Se cerraba la primera parte con el 41-37 y todo abierto. Necesitaban los compostelanos cerrar mejor el rebote en su aro, donde Leyma se hizo grande, sobre todo a través de Thiam.

Los de Diego Epifanio lograron la remontada en el derbi contra el Leyma / Casteleiro

En la segunda parte, jugada ensayada para la bandeja en el poste, respondida por Barro. Dos Anjos aparecía con un dos más uno, sin tiro libre (43-41). Desde la propia línea de personal empataba Westermann (15 puntos). Pero Coruña volvía a tomar el pulso y Andersson se cargaban con dos faltas seguidas, para tres totales, que llevaban a Barro a sumar un tiro libre (46-43). Escocía el triple de Cremo (49-44), pero Cuevas se retiraba con tres faltas y cuatro de los herculinos, que ya no podían hacer más. Pese a todo, el dos más uno de Díaz, infalible, era un mazazo (52-45). Triplazo a una mano de Barcello acabando posesión y devolvía Pacheco (55-51). Confirmaba la remontaba Barcello desde el tiro libre, una que retendría el Obra hasta el cierre del cuarto con el 66-68, siendo la última canasta un aro pasado de Brito.

Último acto, con una clara igualdad inicial y con los dos equipos agresivos hacia el aro. Cuevas logragaba el empate a 70 desde el tiro libre. Brito, con cinco puntos, ponía el 75-70. Tiempo de Marco con problema de falta en los pívots. Thiam y Jou, que había metido un triplazo lejabo, terminaban expulsados y se mantenía el Obra por delante en el intercambio. Munnings sacaba la cuarta de Barro, anotando un tiro libre y posteriormente un triple que forzaba el tiempo de Marco (78-86). Obra puso el +10 con dos tiros libres de Brito (78-88). Eso sí, Días sacaba un dos más uno que expulsaba a Galán. Tiempo de Epi y anotaba el herculino (81-88). Rebotes balsámicos en defensa y uno ofensivo que finalizaba Kravic para noquear (81-90). Tiempo de Marco. Jorgensen acababa expulsado con falta sobre Brito, que erraba los dos tiros libres. Pero ya no le entraban a Coruña y Obra sentenciaba 84-92. Solo empañó el derbi una pequeña tangana entre jugadores sin altercados mayores.