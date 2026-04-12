La Comunidad de Madrid y la escalada: de la tradición en roca a la World Climbing Series 2026

La Comunidad de Madrid vuelve a situarse en el calendario internacional de la escalada con la celebración de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 en Alcobendas, una cita que tendrá lugar del 28 al 31 de mayo y que da continuidad al proyecto iniciado en 2024 y que refleja la evolución de este deporte en Madrid pasando de sus famosas rocas donde se forjan escaladores locales a esta competición de élite mundial.

Madrid no parte de cero. La organización de la World Climbing Series no es algo residual, sino que se acoge de manera orgánica sabiendo que la escalada forma parte de la identidad deportiva de la Comunidad de Madrid, con un fuerte desarrollo ligado a la Sierra de Guadarrama y a zonas que han sido referencia para varias generaciones de escaladores.

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De la sierra a una red de rocódromos urbanos

Hablar de escalada en la Comunidad de Madrid es hacerlo de enclaves icónicos como La Pedriza, uno de los mayores símbolos de este deporte en España, donde el granito ha esculpido una cultura basada en el respeto por el entorno natural y la autosuperación personal. Valores que se repiten en otros enclaves madrileños como las rocas de La Cabrera, la caliza de Patones, o vías por Torrelodones, El Vellón, el entorno de Colmenar Viejo… Además, está el cañón del Lozoya, Zarzalejo o El Escorial, que complementan zonas de mayor altitud, como el valle de la Barranca o el entorno de Peñalara, donde la escalada adquiere un carácter más alpino.

En definitiva, y tras repasar solo algunas de las paredes más famosas de la Comunidad de Madrid, la elección de Alcobendas como parada de la World Climbing Series responde a una estrategia de consolidación de este deporte en auge también en núcleos urbanos. En los últimos años, la región ha experimentado una expansión de este tipo de instalaciones, con centros de gran tamaño (precisamente en Alcobendas, en 2017, comenzó esta explosión de grandes rocódromos urbanos con el éxito de Sputnik Climbing). Contando a estos gigantes junto a otros más pequeños o paredes y bloques urbanos, en Madrid se supera el centenar de posibilidades para calzarse unos pies de gato.

De izquierda a derecha, Bernat Clarella (FEDME), Jesús Tortosa (Ayuntamiento de Alcobendas), la escaladora de velocidad María Laborda, Alberto Tomé (Comunidad de Madrid), Aitor Moll (Prensa Ibérica), el escalador de bloque Guillermo Peinado, y José Luis Rubayo (FMM) / Alba Vigaray

Talento madrileño y un evento para todos los públicos

El desarrollo de la escalada en la Comunidad de Madrid también se refleja en su cantera. Nombres como Jorge Díaz-Rullo, quien ha encadenado algunas de las vías más exigentes del mundo, el prometedor velocista Miguel Gómez Barrios o uno de los nombres destacados del bloque en la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, Guillermo Peinado, forman parte del panorama competitivo actual, además de una cantera que, quién sabe, con su actuación en las paredes de Alcobendas situará más nombres de la región en primera línea nacional.

En cuanto a la edición de 2026 amplía su formato a cuatro jornadas de competición integrando pruebas de búlder y velocidad dentro del calendario internacional. Dos Copas del Mundo en un mismo evento para un total de más de 300 atletas de élite. La organización prevé más de 40.000 asistentes a lo largo del fin de semana y ha diseñado un programa que incluye actividades paralelas, zonas de ocio y espacios abiertos al público, convirtiendo la competición en un entorno que va más allá del ámbito deportivo y que acerca la escalada a nuevos aficionados.

Son 50 kilómetros los que separan la icónica impronta de la Pedriza con la del recinto ferial de Alcobendas. Es esa M607 la que actúa como simbólico cable de conexión entre estos dos mundos: el origen en la sierra y la proyección internacional. Dos mundos -tradición y competición- que consolidan a la Comunidad de Madrid como un territorio activo a nivel mundial en todas las dimensiones de la escalada.