El Compostela asalta A Lomba y arrebata el liderato al Arosa

Con ambiente de gran cita en A Lomba, con cerca de 2.500 espectadores en las gradas y más de medio millar de aficionados compostelanistas, el Arosa cedió el liderato de la Tercera RFEF al caer por 0-2 ante el Compostela, que sale reforzado del duelo directo y se coloca en lo más alto de la tabla con dos puntos de ventaja sobre el cuadro arlequinado.

El partido dejó una sensación clara desde los primeros compases. El Compostela salió decidido a apretar muy arriba, a morder cada salida de balón local y a discutirle al Arosa el mando del encuentro desde la presión. De hecho, nada más empezar ya había avisado con un gol anulado a Jorge Maceira tras un pase de Antón Guisande. Fue el primer aviso serio de un equipo visitante que encontró pronto el camino para incomodar a los de Gonza Fernández.

El Compostela he terminado venciendo por 0-2 al Arosa y recupera el liderato / Área 11

El Compostela volvió a avisar con una acción a balón parado botada por Samu que se paseó por el área pequeña sin encontrar rematador. Poco después, el Arosa despertó y una buena incorporación de Adrián Lombao por la derecha acabó en córner y, tras la jugada de estrategia, Martín Diz conectó un disparo desde el punto de penalti que se perdió entre una maraña de piernas. Pero el conjunto local no conseguía asentarse del todo, condicionado por la agresividad del rival en la presión y por la dificultad para enlazar juego en la medular.

El Compostela avisó también con un disparo lejano de Diego Uzal y con una potente arrancada de Parapar por la derecha, antesala de lo que acabaría sucediendo poco después. En el minuto 25 llegó el 0-1. Un robo en mediocampo permitió a Jorge Maceira recibir en zona de mediapunta y filtrar un pase medido a la espalda de la defensa. Por allí apareció Antón Guisande, que definió con una vaselina precisa ante la media salida de Chema Leobalde.

Medio millar de aficionados del Compos se desplazaron hasta A Lomba / Área 11

El gol reforzó todavía más el plan visitante. El Compostela siguió empujando arriba, cortocircuitando la circulación local y sembrando dudas en un Arosa que además perdió a Tapha por lesión y vio cómo Samu Santos era amonestado en una fase delicada del partido. Pudo llegar incluso el segundo de inmediato, pero Unai Peón mandó fuera a puerta vacía tras una acción en la que Chema había salido a achicar con valentía.

Sin embargo, el Arosa todavía tuvo capacidad de reacción antes del descanso. En una jugada nacida de un balón a tierra que desembocó incluso en una discusión entre ambos banquillos, Álex Cobo sostuvo al Compostela con dos intervenciones magníficas, primero ante Álex Rey y luego frente a Lombao. Cuando mejor parecía estar el conjunto arlequinado, llegó el mazazo definitivo del primer tiempo.

Fue en el minuto 38 y llevó de nuevo la firma de Antón Guisande. El atacante compostelanista apareció otra vez en zona de mediapunta, amagó la recepción y dejó correr el balón para engañar a Samu Santos. Después impuso su potencia, superó en velocidad a Pacheco y se plantó solo ante Chema para definir con absoluta serenidad el 0-2.

Tras el descanso, el Arosa trató de rehacerse con orgullo y llegó a encerrar por momentos al Compostela. Un centro de Gabri Palmás, unido a un error en la salida de Álex Cobo, acabó con un disparo al poste de Martín Diz. Lombao recogió el rechace, pero tampoco encontró premio. Eran los mejores momentos de los locales, que se volcaron en busca de una acción que les devolviese al partido.

Una pugna por un balón entre los jugadores del Arosa y el Compostela / Área 11

Martín Diz volvió a intentarlo en una transición hilvanada junto a Lombao, pero su remate se marchó alto. Poco después fue el propio Lombao quien probó fortuna con idéntico desenlace. El Arosa quería, empujaba y acumulaba presencia en campo rival, pero le faltaba acierto y el Compostela esperaba con paciencia su oportunidad para sentenciar a la contra.

Y también la tuvo. Parapar desaprovechó una clara tras recorrer muchos metros después de otro error en el pase local, mientras Guisande rozó el triplete en una conducción que Samu Santos cortó de manera providencial dentro del área. En el tramo final, los cambios dieron algo más de piernas al Arosa. Carlos Torrado alcanzó línea de fondo, pero su pase atrás no encontró rematador, y Yoel Crespo, nada más entrar, dispuso de una buena opción a pase de Álex Rey que tampoco encontró portería.

A Lomba acompañó como en las grandes tardes, pero el Arosa se quedó sin premio y, en el día más inoportuno, cosechó su primera derrota ante su afición esta temporada. El Compostela fue más eficaz, más incisivo en la presión y encontró en Antón Guisande al gran protagonista de una victoria que vale un liderato.