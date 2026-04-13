El Obradoiro se manifiesta tras la polémica del derbi: "La emoción no puede servir de justificación"

El Monbus Obradoiro firmó el pasado sábado un triunfo clave (84-92) en la cancha del Leyma Coruña en un duelo plagado de tensión y marcado por el gran ambiente vivido en las gradas. Una auténtica fiesta del baloncesto gallego donde el foco se trasladó al post-partido ante la imagen final con ambos conjuntos encarándose. Ante estos hechos, el club santiagués hizo público un comunicado en el que lamenta los incidentes registrados tras el encuentro.

En primer lugar, el Obra quiso poner en valor el contexto vivido durante todo el partido, destacando que "el baloncesto gallego está más vivo que nunca, como quedó demostrado durante el encuentro, disputado en un ambiente de gran intensidad deportiva, respeto y pasión por parte de ambas aficiones".

Sin embargo, la entidad picheleira lamenta que los incidentes ocurridos una vez finalizado el partido puedan "empañar lo vivido durante el encuentro", al tiempo que recalca que "la emoción del momento en ningún caso puede servir como justificación para este tipo de comportamientos".

El comunicado insiste en que este tipo de comportamientos no son acordes a los valores del deporte y que no deben convertirse en "un referente para los numerosos niños y niñas que acuden a los pabellones a disfrutar de los partidos, y que deben encontrar en el baloncesto un modelo positivo de comportamiento dentro y fuera de la pista".

El Monbus Obradoiro ha mantenido, mantiene y mantendrá siempre una magnífica relación con el club y con todo el personal que integra al Leyma Coruña. Por un lado, la competición; y por otro, las relaciones existentes entre ambas entidades, que se fundamentan en el respeto mutuo y en la colaboración permanente fuera de la pista" Monbus Obradoiro

Por último, el Obradoiro optó por rebajar tensiones con el Leyma Coruña, ensalzando la buena relación que une a ambas entidades: "El Monbus Obradoiro ha mantenido, mantiene y mantendrá siempre una magnífica relación con el club y con todo el personal que integra al Leyma Coruña. Por un lado, la competición; y por otro, las relaciones existentes entre ambas entidades, que se fundamentan en el respeto mutuo y en la colaboración permanente fuera de la pista".

Mediante este comunicado, los santiagueses rompen el silencio sobre lo sucedido y buscan aislar estos actos de lo extrictamente deportivo. A su vez, el Leyma Coruña aún no se ha pronunciado al respecto.